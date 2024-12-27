金融機構應當在機構總部設立首席合規官，首席合規官是高級管理人 員，接受機構董事長和行長（總經理）直接領導，向董事會負責。此 外，原則上應當在省級分支機構或者一級分支機構設立合規官，合規 官是本級機構高級管理人員，接受本級機構行長（總經理）直接領導 。

辦法指，由金融機構行長（總經理）兼任首席合規官，以及由金融機 構省級分支機構或者一級分支機構行長（總經理）兼任合規官的，不 受辦法規定的首席合規官或者合規官的任職條件限制，不需要另行取 得任職資格許可。

至於首席合規官及合規官不得負責管理金融機構的前台業務、財務、 資金運用、內部審計等可能與合規管理存在職責沖突的部門。金融機 構行長（總經理）兼任首席合規官、省級分支機構或一級分支機構行 長（總經理）兼任合規官的除外。

辦法指，金融機構應當制定合規管理制度，按照「分級管理、逐級負 責」的要求，完善合規管理組織架構，金融機構的董事會負責確定合 規管理目標，對合規管理的有效性承擔最終責任。 金融機構的高級管理人員負責落實合規管理目標， 對主管或者分管領域業務合規性承擔領導責任。

此 外，金融機構的董事會履行合規管理職責包括審議批准合規管理基本制度 ；決定合規管理部門的設置；決定聘任、解聘首席合規官，建立與首 席合規官的直接溝通機制；決定解聘對發生重大違法違規行為、重大 合規風險負有主要責任或者領導責任的高級管理人員；評估合規管理 有效性和合規文化建設水平，督促解決合規管理和合規文化建設中存 在的重大問題等，而董事會可以下設合規委員會或其他專門委員會履 行合規管理相關職責。

其他報道

新加坡今年僅4隻IPO 上市公司數目跌至20年低位

國統局上修中國2023年GDP至129.4萬億元人幣

電動車減價戰升溫 比亞迪增車款優惠減12%加補貼

《魷魚遊戲2》上架 劇集評價不如首季 主角李政宰旗下股份大跌近三成

寧德時代深交所發通告指擬於港發H股

滬指連升兩個交易日 守住3400點

信銀國際新CEO沈強今上任

瑞幸咖啡正式攻港 五分店明起同步試業

小米料今年手機銷量升43% 下一步突破6000元以上價格手機

半日沽空金額減2% 盈富沽空增2.7倍

恒指半日升23點 科指升1.2% 佑駕創新升10%

滬深三大指數半日向上 滬指企穩3400點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR、港元升值 創兩個月高、最強 貨幣總結餘上升

香格里拉首間柬埔寨酒店明開業

嘉禾V Walk宣布暫停營業

內地11月規模以上工業企業利潤跌7.3% 連跌4個月

滬深三大指數近平開 人行淨投放62億人幣

恒指低開14點 科指升0.3% 佑駕創新上市升9.4%