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國統局上修中國2023年GDP至129.4萬億元人幣 

國家統計局發布《國家統計局關於修訂2023年國內生產總值數據的公告》，基於經濟普查後基礎資料的變化，以及城鎮居民自有住房服務核算方法改革等，修訂後，2023年GDP為129.4萬億元（人民幣，下同），較初步核算數增加近3.37萬億元，升幅為2.7%。局核算司負責人接受《中國資訊報》時表示，根據第5次經濟普查數據修訂，國內生產總值比初步核算數增加約2.03萬億元，升幅為1.6%。實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，國內生產總值增加1.34萬億元，升幅為1.1%。

值得注意的是，官方並沒有公布經是次修訂後新的2023年GDP增長率。

是次修訂過程中，將城鎮居民自有住房服務核算方法由成本法改為租金法，並同步修訂GDP數據。被問到為何要實施城鎮居民自有房屋服務會計方法改革，局核算司負責人回應指，由於過去中國租賃市場不夠發達，租金數據代表性不強，而現時房屋租賃市場逐漸成熟，再加上國際主要經濟體大多採用租金法，而改用租金法更準確反映中國經濟發展狀况。

至於被問到修訂後對2024年中國GDP增長有何影響時，局核算司負責人則表示，一般來說，當年GDP資料的修訂會影響下一年GDP總量，但基本上不影響其成長速度。而於2024年GDP初步會計時，將以2023年GDP修訂數為基數，利用不同產業相關指標成長。儘管2023年GDP修訂數在總量上有所增加，但對2024年GDP成長率不會有明顯影響。從過去四次經濟普查的情況來看，資料修訂對後續年份的GDP成長率都沒有明顯影響。

局核算司負責人續解釋，根據中國現行GDP會計方法，年度GDP初步核算主要採用相關指標速度推算法核算，也就是說先根據相關專業指標增速推算各行業增加值的增速，然後根據增加值增速與上年增加值核算當年增加值總量。

局核算司負責人續指，根據第5次全國經濟普查資料，對各省（自治區、直轄市）2023年地區生產總值初步核算數和歷史數據進行系統修訂。2023年地區生產總值最終核實數將由國統局授權各地區統計局，在2025年1月發布2024年全年地區生產總值初步核算數時一併公佈；而地區生產總值歷史數據修訂結果將於2025年下半年公布。

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