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恒指收市跌7點 成交、北水齊創一周高 佑駕創新以最高位收升14%

美股隔晚個別發展，美期午後續向下，日、台股續升，韓股續跌。11月份中國工業企業利潤連續第四個月下降，A股低開後反覆，滬深300尾市倒跌，上證、深成保住升勢。港股假後復市表現同樣反覆，恒指競價交易時段後倒跌7點，科指、國指齊創兩周高。大市成交增64%，北水增62%，齊創逾一周高。按周計，三大指數齊升，創三周最大升幅。

上日內地監管稱擬對銀行業金融機構董事和高管加強管理，內銀股個別發展。佑駕創新（2431）上市，以最高位收，升14.12%，收報19.4元。

恒指今早低開14點，高位升86點，低位跌88點，高低波幅175點。上升股份比例為32.4%，下跌為34.43%，無升跌為33.15%。

恒指收市跌7點或0.04%，報20090點，大市成交金額1395億元，較上日增加64.93%，是12月20日1784.6億元成交後最多；國指升1點或0.02%，報7305點。恒生科技指數收報4538點，升0.69%。

藍籌股成交金額661.42億元，佔大市成交47.41%；科指成份股成交金額462.05億元，佔大市成交33.12%；國指成份股成交金額592.97億元，佔大市成交42.5%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.6億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.15%，至63.49億元，佔大市成交4.55%。牛熊證成交金額35.32億元，增加9.49%；窩輪成交金額28.16億元，增加6.5%。

藍籌29隻升，50隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升9.2%，收報10.56元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.38%，收報14.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.56元，升9.2%；跌幅最大的是閱文（0772）收報25.9元，跌4.25%。

恒指續高於50天線(20041.18點)。續高於科指10天線(4474.08點)、20天線(4462.26點)、50天線(4469.49點)。

北水南下合計淨流入84.93億元，較上日增加62.48%，淨流入金額是12月19日146.01億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入426.45億元，對上一次連續7日淨流入是11月22日。北水本月累計流入816.57億元，按月減少34.68%，金額是9月後新低，連續第18個月流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.44%，是12月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.37%。低見20009.95點，是12月24日19908.57點後最低。收市報20090.46點，是12月23日後收市新低，當日報19883.13點。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是9月16日。

科指曾升最多1.56%，是12月24日後最大升幅，當日升幅為1.59%。高見4578.15點，是12月12日4659.95點後最高。收市報4538.59點，是12月12日後收市新高，當日報4600.82點。連升4日，累計升99.12點，對上一次連升4日是11月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月18日。

國指曾升最多0.54%，是12月24日後最大升幅，當日升幅為1.64%。高見7343.17點，是12月12日7415.37點後最高。收市報7305.36點，是12月12日後收市新高，當日報7360.1點。連升3日，累計升161.48點，對上一次連升3日是12月3日。連續第7日陽燭，對上一次連續第7日陽燭是9月19日。

一周表現

恒指本周累升1.87%或369點，升幅是12月06日後最大，當時收市升幅為2.28%；本周表現最佳的是東方海外（0316），累升13.22%，其次為聯想（0992）及比亞迪電子（0285），分別升11.51%及10.73%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌3.64%，其次為中升（0881）及華潤電力（0836），分別跌2.83%及2.81%。

國指本周累升2.26%或161點，升幅是12月06日後最大，當時收市升幅為2.73%；本周表現最佳的是聯想（0992），累升11.51%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別升8.3%及7.9%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌3.64%，其次為美團（3690）及吉利（0175），分別跌2.46%及2.35%。

科指本周累升2.12%或94點，升幅是12月06日後最大，當時收市升幅為2.55%；本周表現最佳的是聯想（0992），累升11.51%，其次為比亞迪電子（0285）及中芯國際（0981），分別升10.73%及8.3%。而表現最差的是閱文（0772），累跌5.13%，其次為美團（3690）及金蝶（0268），分別跌2.46%及2.44%。

午後消息股表現

小米（1810）料今年手機銷量升43% 下一步突破6000元以上價格手機。小米創52周高，見34.95元，收報34.15元，升4.27%。

電動車減價戰升溫 比亞迪增車款優惠減12%加補貼。汽車股

吉利（0175）收報14.96元，跌2.48%。

比亞迪（1211）收報273.6元，跌0.07%。

小鵬（9868）收報49.35元，跌1.5%。

理想（2015）收報100.4元，升6.13%。

蔚來（9866）收報36.4元，升3.41%。

零跑（9863）收報33.9元，升3.51%。

今早及隔晚消息股表現

 

內地監管稱擬對銀行業金融機構董事和高管加強管理

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.52元，收報6.47元，跌0.31%。

農行（1288）創52周高，見4.45元，收報4.41元，升0.46%。

工行（1398）創52周高，見5.2元，收報5.16元，升0.19%。

郵儲行（1658）收報4.49元，跌3.85%。

交行（3328）創52周高，見6.36元，收報6.32元，升0.8%。

招行（3968）收報39.65元，跌0.13%。

中行（3988）創52周高，見3.99元，收報3.94元，跌0.51%。

格里拉首間柬埔寨酒店明開業。香格里拉（0069）收報5.31元，升0.95%。

佑駕創新（2431）今日上市，定價17元。創上市新高，見19.4元，創上市新低，見17.64元，收報19.4元，升14.12%。

S&T HLDGS（3928）最快今日公布業績。收報2.4元，跌9.77%。

小米（1810）據報正搭建GPU萬卡集群，大力投入AI大模型。創52周高，見34.95元，收報34.15元，升4.27%。

阿里巴巴（9988）據報擬將韓國業務與易買得合併，交易估值40億美元。收報82.35元，跌0.96%。

京東（9618）逾2萬名客服獲加人工，平均加薪2個月。收報135.9元，跌3.55%。

藥明康德（2359）擬售WuXi ATU英、美業務，佔營業收入2.4%。收報53.9元，跌3.14%。

TCL電子（1070）售巴西空調業務套現逾2.77億元。收報6.22元，升0.16%。

天瑞（1252）先舊後新配售集資4700萬，九成用於還債。收報0.325元，跌5.8%。

新特能源（1799）撤回A股上市及暫停10萬噸項目。收報7.46元，跌4.11%。

中匯集團（0382）旗下華商職業學院4.38億建新會校園。收報2.14元，無升跌。

亞博科技（8279）出資3500萬向螞蟻銀行（澳門）增資。收報0.201元，跌0.99%。

太地（1972）連續8年獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。收報15.94元，升0.25%。

中移動（0941）子公司與埃及電訊達成策略商業協議，發展海底基建及企業方案。收報76元，跌0.07%。

華潤醫藥（3320）子公司推第三代缺血性中風溶栓劑。收報5.66元，升1.8%。

香港寬頻（1310）簽署52.5億元可持續發展掛鈎貸款協議。收報5.1元，升0.2%。

中銀（2388）牽頭先正達45億美元銀團，為今年亞太最大宗可持續表現掛鈎貸款。收報24.95元，跌0.99%。

中渝置地（1224）：委任張松橋女兒張渝翎為執董。收報1.18元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.82元，收報11.68元，無升跌；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見10.82元，收報10.76元，升5.28%；高偉電子（1415）創上市新高，見29.6元，收報28.1元，跌3.1%；康耐特光學（2276）創上市新高，見23.25元，收報21.75元，升4.32%；一脈陽光（2522）創上市新高，見69.5元，收報69.5元，升9.11%；金山雲（3896）創上市新高，見6.7元，收報6.38元，升37.8%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見3.35元，收報3.35元，升38.43%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見32.75元，收報32.2元，升4.04%；佑駕創新（2431）創上市新高，見19.4元，收報19.4元，升14.12%；越疆科技（2432）創上市新高，見24.95元，收報23.7元，升23.18%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9040.55元，收報9037.2元，跌0.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1142.6元，收報1142.6元，升0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1050.15元，收報1049.45元，跌0.05%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8374.55元，收報8374.55元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1164.3元，收報1164.3元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見571.2元，收報571.2元，升0.04%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1079.05元，收報1079.05元，升0.05%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見132.85元，收報132.85元，升0.19%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見34.95元，收報34.15元，升4.27%；比亞迪電子（0285）創52周高，見44元，收報43.35元，升3.83%；工行（1398）創52周高，見5.2元，收報5.16元，升0.19%；中國銀行（3988）創52周高，見3.99元，收報3.94元，跌0.51%；匯控（0005）創52周高，見75.55元，收報75.25元，升0.47%；建行（0939）創52周高，見6.52元，收報6.47元，跌0.31%；農業銀行（1288）創52周高，見4.45元，收報4.41元，升0.46%；交行（3328）創52周高，見6.36元，收報6.32元，升0.8%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.425元，收報0.425元，跌11.46%；新宇環保（0436）低見0.042元，收報0.053元，升3.92%；瑞浦蘭鈞（0666）低見11.5元，收報11.66元，跌0.85%；中國衛生集團（0673）低見0.25元，收報0.37元，跌47.14%；龍輝國際控股（1007）低見0.106元，收報0.109元，跌11.38%；中國水業集團（1129）低見0.31元，收報0.335元，升1.52%；星凱控股（1166）低見0.25元，收報0.26元，跌11.86%；知行汽車科技（1274）低見14.8元，收報15.68元，升0.77%；銳信控股（1399）低見0.175元，收報0.176元，跌2.76%；偉能集團（1608）低見0.16元，收報0.16元，跌3.61%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6元，收報6.07元，跌2.1%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，跌2.17%；漢國置業（0160）低見1.06元，收報1.1元，升1.85%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；正商實業（0185）低見0.137元，收報0.137元，跌8.67%；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；建業實業（0216）低見0.64元，收報0.65元，跌1.52%；謝瑞麟（0417）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；天大藥業（0455）低見0.16元，收報0.16元，跌13.51%；WKK INTL（0532）低見0.3元，收報0.3元，跌1.64%。

異動股

上升異動股，包括，神通機器人教育（8206）創52周高，見0.08元，收報0.066元，升46.67%；量子思維（8050）收報0.31元，升40.91%；米蘭站（1150）收報0.185元，升39.1%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見3.35元，收報3.35元，升38.43%；金山雲（3896）創上市新高，見6.7元，收報6.38元，升37.8%；濠亮環球（8118）收報0.089元，升36.92%；佳源服務（1153）收報0.43元，升32.31%；王朝酒業（0828）創52周高，見0.59元，收報0.55元，升30.95%；世大控股（8003）收報0.12元，升30.43%；港灣數字（0913）收報0.39元，升30%；萬民好物（8217）收報0.24元，升27.66%。

下跌異動股，包括，中國衛生集團（0673）創上市新低，見0.25元，收報0.37元，跌47.14%；中國三三傳媒（8087）收報0.31元，跌31.11%；九台農商銀行（6122）創上市新低，見0.495元，收報0.5元，跌24.24%；瑋俊生物科技（0660）收報0.064元，跌18.99%；壹照明（8222）收報0.039元，跌17.02%；賞之味（8096）收報0.122元，跌17.01%；環能國際（1102）收報0.069元，跌16.87%；萬嘉集團（0401）收報0.05元，跌16.67%；中顯智能齊家控股（8395）見52周低0.33元，收報0.405元，跌15.63%；信保環球控股（0723）收報0.249元，跌15.59%；時富金融服務集團（0510）收報0.38元，跌15.56%。

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