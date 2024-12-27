文章日期：2024年12月27日 16:52
證監會譴責長雄證券，並處以罰款300萬元，因長雄證券在海岸集團於2016年於創業板上市申請中，沒有履行其擔任獨家保薦人的職責。
海岸集團當時是以新加坡為基地的船舶租賃服務供應商，證監會調查發現，長雄沒有對海岸附屬公司與海岸集團一名主要客戶之間訂立的業務安排所涉及的重大事宜，進行妥善的盡職審查、在書面文件中向聯交所披露有關該主要客戶的已知重大事宜，以及確保申請版本所載資料的完整性。
證監會認為，長雄證券的行為遜於其擔任保薦人應達到的標準，及違反《操守準則》的規定，而決定採取有關紀律處分時，已考慮到有需要向業界及市場傳遞強烈訊息，表明保薦人的缺失不容姑息；長雄證券直至聯交所作出查詢後才進行某些盡職審查和披露重大資料；加上有關上市申請已失效，不致損害投資大眾；而長雄證券在解決證監會提出的關注事項方面表現合作。
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