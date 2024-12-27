海岸集團當時是以新加坡為基地的船舶租賃服務供應商，證監會調查 發現，長雄沒有對海岸附屬公司與海岸集團一名主要客戶之間訂立的 業務安排所涉及的重大事宜，進行妥善的盡職審查、在書面文件中向 聯交所披露有關該主要客戶的已知重大事宜，以及確保申請版本所載 資料的完整性。

證監會認為，長雄證券的行為遜於其擔任保薦人應達到的標準，及違 反《操守準則》的規定，而決定採取有關紀律處分時，已考慮到有需 要向業界及市場傳遞強烈訊息，表明保薦人的缺失不容姑息；長雄證 券直至聯交所作出查詢後才進行某些盡職審查和披露重大資料； 加上有關上市申請已失效，不致損害投資大眾；而長雄證券在解決證 監會提出的關注事項方面表現合作。

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