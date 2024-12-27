文章日期：2024年12月27日 17:39
靈寶黃金（3330）公布，有關擬實施H股全流通，繼中國證監會發出備案通知書後，於本月23日獲聯交所授出上市批准，約3.86億股內資股轉換H股上市及買賣。
集團指，有關股份由14名股東持有，佔約31.01%股權，其中深圳傑思偉業持14.9%股權屬最多，而完成H股全流通後，H股佔比由54.4%升至85.41%，而內資股佔比由45.6%降至14.59%。
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