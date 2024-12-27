集團指，有關股份由14名股東持有，佔約31.01%股權， 其中深圳傑思偉業持14.9%股權屬最多，而完成H股全流通後， H股佔比由54.4%升至85.41%，而內資股佔比由45. 6%降至14.59%。

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