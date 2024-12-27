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碧桂園20億人幣悉售長鑫科技股權 套現供保交樓

碧桂園（2007）旗下間接非全資有限合夥企業以20億元人民幣悉數出售長鑫科技約1.56%股權予合肥建長股權投資合夥企業(有限合夥)，料在本年錄盈利5900萬元人民幣。

集團指正積極化解階段性流動壓力，由於僅於長鑫科技持有少數權益，故出售變現將對其有利，擬將出售事項所得款項用作一般營運資金，目前打算主要用於保交樓等項目建設開支。至於長鑫科技主要從事集成電路的設計及製造。

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