文章日期：2024年12月27日 19:16
財政部披露，今年首11個月發行新增地方政府債券約4.67萬億元（人民幣，下同），其中一般債券6763億元、專項債券約3.99萬億元。
至於首11個月發行再融資債券約4.02萬億元，其中一般債券1.3萬億元、專項債券2.72萬億元。發行地方政府債券合計8.7萬億元，其中一般債券1.98萬億元、專項債券6.7萬億元。
在首11個月，地方政府債券平均發行期限13.9年，其中一般債券8.4年，專項債券15.6年，而平均發行利率2.31%，其中一般債券2.29%，專項債券2.32%。
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