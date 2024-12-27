文章日期：2024年12月27日 19:02
大凌集團（00211）公布，就附屬公長雄證券就於2016年首次提交及於2018年失效之上市申請中擔任獨家保薦人，被證監會公開譴責及罰款300萬元，長雄接納證監會的結論及批評。
集團指，預計罰款不會對財務狀況構成重大影響，將繼續優先考慮及撥出適當資源，以確保遵守對業務及營運有重大影響之法律及法規。
至於長雄負責上市申請之交易團隊全體成員，包括負責監督上市申請，並於今年9月23日被證監會吊銷牌照9個月之保薦人主要人員，均已離開長雄，而自2018年上市申請失效後，長雄管理層及董事會亦已有重大變動。
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