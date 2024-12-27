集團指，預計罰款不會對財務狀況構成重大影響， 將繼續優先考慮及撥出適當資源， 以確保遵守對業務及營運有重大影響之法律及法規。

至於長雄負責上市申請之交易團隊全體成員， 包括負責監督上市申請， 並於今年9月23日被證監會吊銷牌照9個月之保薦人主要人員， 均已離開長雄，而自2018年上市申請失效後， 長雄管理層及董事會亦已有重大變動。

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