該集團連同、創興保險、華僑銀行（香港）、上海商業銀行及招商永隆代理與越秀企業訂立購 股協議，而香港人壽主要業務為於香港承保長期人壽保險業務， 包括非相連及相連業務，去年虧損約4.88億元， 而於今年6月底資產總額142億元。

亞洲金融指，出售所持股份符合全體賣方的戰略， 由單一股東負責業務發展以滿足客戶不斷變化的需求， 符合香港人壽的最佳利益。 集團將出售所得金額再投放於業務及一般營運資金。

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