文章日期：2024年12月27日 19:33
亞洲金融（0662）公布，連同其他股東以總代價約17.68億元悉售從事人壽保險業務的香港人壽保險有限公司予越秀企業，亞洲金融按所持香港人壽約16%股權收取約2.95億元，料盈利約1.6億元。與2017年香港人壽以71億元向內地金融企業首元國際出售，作價在7年下跌約75%，不過首元國際股東楊凱出現財務問題，最終在2018年被殺訂終止交易。
該集團連同、創興保險、華僑銀行（香港）、上海商業銀行及招商永隆代理與越秀企業訂立購股協議，而香港人壽主要業務為於香港承保長期人壽保險業務， 包括非相連及相連業務，去年虧損約4.88億元，而於今年6月底資產總額142億元。
亞洲金融指，出售所持股份符合全體賣方的戰略，由單一股東負責業務發展以滿足客戶不斷變化的需求，符合香港人壽的最佳利益。集團將出售所得金額再投放於業務及一般營運資金。
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