文章日期：2024年12月27日 19:54
華顯光電（0334）公布，因工作安排調整，歐陽洪平已辭任首席執行官，即日起生效。他將繼續擔任執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員。
該公司表示，正在物色合適的首席執行官候選人，將於適當時候就委任首席執行官作出進一步公布。
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