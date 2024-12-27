集團指總收益跌0.2%，至5547萬元，毛利升26%， 至約480萬元，而淨虧損減少主要可歸因於毛利及毛利率增加1. 8個百分點至8.6%，主要由於在建項目成本控制情況有所改善， 及期內其他配套服務貢獻較高利潤率。

儘管本年新加坡建築行業整體前景較去年有所改善， 由於集團仍然面對相對高息環境以及材料、 勞工及分包成本通脹壓力， 對溢利復甦及業務增長保持審慎樂觀態度， 預期建築業將於中長期的時間重現增長趨勢。

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