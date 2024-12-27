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S&T全年度虧損收窄至78萬坡元 毛利升26%

將於本月31日以中國新零售供應鏈集團作為中文名稱的S&T（3928）公布，截至今年9月30日止年度虧損78.4萬元（坡元，下同），比去年度103.71萬元收窄，每股虧損0.16元，不派末期股息。

集團指總收益跌0.2%，至5547萬元，毛利升26%，至約480萬元，而淨虧損減少主要可歸因於毛利及毛利率增加1.8個百分點至8.6%，主要由於在建項目成本控制情況有所改善，及期內其他配套服務貢獻較高利潤率。

儘管本年新加坡建築行業整體前景較去年有所改善，由於集團仍然面對相對高息環境以及材料、勞工及分包成本通脹壓力，對溢利復甦及業務增長保持審慎樂觀態度，預期建築業將於中長期的時間重現增長趨勢。

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