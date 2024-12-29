陸挺在訪問中提到，明年中國在實施、規劃更加積極的財政政策方面，所需要考慮的一個問題，就是在如何花錢的方面，認為共識可能還有待形成。而首先一點是除了要保障地方政府的基本運行之外，首先第一個要考慮讓市場要出清。

陸挺指出，房地產企業欠的不僅僅是買房人的資金或者房子，還欠了很多上下游企業的資金，當然了還有大量的欠金融機構的資金，在這個過程中間房地產企業怎麼化債？從廣義上來講，其實保交房也是一種化債，而去年11月份時已做了估算，第一保交房的問題有多嚴重，涉及多少平米多少戶。第二是以相對比較保守的估算仍達3.2萬億人民幣的資金缺口。

他指出，清欠房地產企業的各類債務非常關鍵，但清欠的過程并非一定非常生硬的保交房，把所有的樓都給蓋了。實際上可分門別類，比方說銷售率比較高就蓋完；銷售率特別低的可做一些現金的補償，不蓋也可以。有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序。不能無限期的滾動他們的債務，把很多的問題累積在那邊。

其次是在這個過程中需要適度考慮中國財政體制的改革，地方財政有一定的自主性是很有必要的，大家都能夠爭相招商引資，發展本地的經濟。現時的復蘇只在一小部分城市，全國就十多個城市，房地產的復蘇是任重道遠的，在明年或後年有可能會看到中間極為關鍵的一個環節。

另外，他又強調從穩住樓市這個角度來講，很關鍵的一點就是樓市債務鏈條需要出清，中國經濟能夠保持過去這幾十年的非常重要的源源不斷向上的動力，是來自中國人創業的熱情，工作的熱情。中國應該有好的營商環境，應該鼓勵外資進入，應該鼓勵企業家創造財富，應該鼓勵努力工作，避免趨利性執法、「遠洋捕撈」這些也非常的關鍵。