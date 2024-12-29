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陳茂波：港股今年來累升18% 首11月樓市成交増22%

財政司司長陳茂波在網誌回顧2024年香港發展。他指，2024年全年經濟增長預計為2.5%，失業率維持在約3.1%的較低水平、通脹溫和、市民收入錄得實質增加。

他指，零售及餐飲市道仍面對較大挑戰。今年來，訪港旅客數字超過4,400萬人次，按年增加超過30%；估計除夕前後有更多的旅客訪港。本月初，中央恢復及擴大深圳居民「一簽多行」安排後，內地來港旅客人數顯著增多，剛過去的聖誕節假期街頭人頭湧湧，對零售及餐飲市道帶來支持。

隨著美國下半年進入減息周期，內地接連出台振經濟、穩預期和各項惠港挺港的政策措施，加上特區政府和各界的努力，本港資產市場氣氛好轉。本港股市今年來累計上升約18%，恒生指數回升至二萬點水平。成交額也顯著增加，並在10月創出單日成交6,000多億元的歷史新高。今年來，平均每日成交額超過1,320億，較去年增加逾25%。新股上市亦轉暢旺，今年新股上市集資額超過800億港元，排名全球第四。

金融業繼續蓬勃發展，以資產及財富管理業為例，總資產規模超過四萬億美元，去年淨資金流入增長3.4倍；家族辦公室業務亦持續增長，現時有約2,700家單一家族辦公室在港經營，其中逾半家辦所管理的資產規模高於5,000萬美元。

近月樓市漸趨平穩，交投亦有所上升，今年首十一個月每月平均成交宗數約為4,450宗，按年增長22%。

同時，今年來自內地和海外駐港公司總數接近一萬家，初創企業數目接近4,700家，各按年上升一成，兩者同創新高。高端人才申請來港數字續有增長，過去近兩年在各項人才計劃下收到約41萬宗申請，已批出超過26萬宗，其中約17萬人已來港。

展望2025年，地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素，會令市場增添波動。不過本港將加速推進香港更好發揮香港國際化的獨特優勢，強化「內聯外通」，進一步提升「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能。

未來一年，政府會聯同粵港澳大灣區以至其他內地省市拼船出海，一起「走出去」開拓商機，發揮更大的聯乘效應。

引進重點企業辦公室過去兩年多吸引了近七十間企業伙伴來港，未來數年預計將在港投資逾420億元，創造約17,000個優質職位，並帶動其產業鏈上、中、下游的企業來到香港。

下一步，香港要推動更多的政策創新，加強香港和深圳以至整個大灣區的創科協作、強強聯手，讓各自優勢相互促進，彼此經濟更好發展，並共同為國家的高水平科技自立自強作出更大貢獻。

而面對全球政經格局深刻重構，香港要以更整全的策略，鞏固和提升香港國際金融、貿易及航運中心的地位，致力打造高端人才集聚高地。

支持優質創科企業的籌融資需要、推動區域的綠色轉型，以至為「走出去」的內地企業配套金融和其他專業務等，都是香港可以發揮所長、大有可為的領域。