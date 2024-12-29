今年第四季派息金額亦按年升47%至162億美元（約1263億港元），亦創下歷史高位。報道提到，大部分收入以人民幣為主的內企需兌港元來派息，同時令人民幣價格受壓，鼓勵企業增派息的政策亦成「雙面刃」。

受內地「國九條」改革推出，於港上市的內企及國企亦響應而增發中期股息。報道指出，國指成份股將於明年首季派發的中期息達97億美元（約757億港元），創紀錄新高。當中建行（0939）將派發總值65億美元的中期股息，該行亦為自2008年以來重發中期息。此外，中移動（0941）於今年9月派發中期股息總額，亦按年升7%至69億美元，另中海油（0883）今年中期息亦按年升26%。

報道續指，鼓勵企業增發的措施，將進一步加重本來己受強美元，以及中美關係升溫影響，而令人民幣貶值的壓力。報道亦引述澳紐銀行高級經濟師意見指，對外匯的需求增加主要因於港上市的企業推派中期股息，而企業於未來不斷增加中期息金額及其派息頻率，企業對外匯需求亦會繼續增加，並用於派發股息身上。