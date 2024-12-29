2023財年集團純利為1.17億元，按年54%﹔2023財年除稅前所得溢利為1.7億元，按年增55%﹔2023財年收入按年增30.2%至23.96億元，毛利率19.2%，2023財年淨債務對權益比率82.4%。

安徽海螺材料科技主要是生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料供應商﹔在中國的不同地點擁有11個生產工廠，已覆蓋華東、華中、華南、西南、西北及東北地區。集團未來計劃繼續增加在水泥外加劑行業和混凝土外加劑行業的市場份額。

今次集團上市集資資金將計劃用於包括優化其產能，同時有效擴大集團在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍﹔將用於實施營銷計劃﹔將用於投入更多資源到研發計劃中﹔將用於償還部分銀行貸款﹔將用於收購或成立合資公司﹔將用作營運資金和其他一般企業用途。

當中集團提到，計劃進一步加強觸達內蒙古客戶的能力，計劃於未來進一步為葫蘆島生產工廠配備新的生產設備及╱或生產線﹔計劃在烏茲別克斯坦及印度尼西亞建立工廠，並為籌備在烏茲別克斯坦的預期業務，成立了塔什幹海螺，並將能夠打入烏茲別克斯坦及印度尼西亞的海外市場。

同時，鑒於中國碳酸乙烯酯市場的預期增長潛力，集團計劃將產品組合擴展至碳酸乙烯酯領域，將使集團能夠創造新的業務增長點。滿足新能源市場的需求符合其提供環保產品的總體承諾，同時亦為集團創造新的收入來源。