moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升25點 訊飛醫療、英諾賽科、健康之路上市

美股向下，港股ADR升25點或0.13%，報20116點，即月恒指夜期升17點，報20090點。港股明日只有半日市。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報416.18元；阿里巴巴（9988）跌1.18%，折合報82.55元；美團（3690）跌0.82%，折合報154.51元；匯控（0005）升0.06%，折合報76.54元；建行（0939）跌0.29%，折合報6.45元。

道期現跌0.094%；標期現跌0.02%；納期現升0.05%。日本東證指數現升0.06%；韓國KOSPI指數現升0.92%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.48%。

VIX指數隔晚升8.28%或1.22點，報15.95點。

紐油現跌0.22%或0.15美元，報70.44美元；布油現跌0.49%或0.37美元，報73.8美元；金價現升0.08%或2.31美元，報2623.71美元；LME 銅期貨隔晚升0.35%或31.5美元，報8982美元。比特幣現升0.2%或192.22美元，報93397.14美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.6233厘。

今日焦點股份可留意：

訊飛醫療（2506）上市，定價82.8元。

英諾賽科（2577）上市，定價30.86元。

健康之路（2587）上市，定價7.8元。

三公司最快今日公布業績，包括，首都創投（2324）、富一國際控股（1470）、成志控股（1741）

歌爾泰克再洽購康耐特光學（2276）股份。

文業集團（1802）夥深圳中投匯金，成立產業基金。

小米集團（1810）已交付小米SU7逾13萬輛，提前達全年目標。

S&T（3928）全年度虧損收窄至78萬坡元，毛利升26%。

華顯光電（0334）首席執行官歐陽洪辭職。

香港人壽被越秀企業近18億元收購，亞洲金融（0662）料收回3億元。

大凌集團（0211）附屬長雄遭譴責及罰款，料不重大影響財務。

微盟（2013）：主要股東三日售3.68%股權，作12個月不減持股份承諾。

碧桂園（2007）20億人幣悉售長鑫科技股權，套現供保交樓。

靈寶黃金（3330）31%股權H股全流通獲聯交所批准上市。

其他報道

紐曼思IPO 入場費8807.94元

腦動極光IPO 入場費3252.47元

宜賓銀行IPO 入場費2747.42元

北水增持微盟 減持盈富