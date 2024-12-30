個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報416.18元；阿里巴巴（9988）跌1.18%，折合報82.55元；美團（3690）跌0.82%，折合報154.51元；匯控（0005）升0.06%，折合報76.54元；建行（0939）跌0.29%，折合報6.45元。

道期現跌0.094%；標期現跌0.02%；納期現升0.05%。日本東證指數現升0.06%；韓國KOSPI指數現升0.92%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.48%。

VIX指數隔晚升8.28%或1.22點，報15.95點。

紐油現跌0.22%或0.15美元，報70.44美元；布油現跌0.49%或0.37美元，報73.8美元；金價現升0.08%或2.31美元，報2623.71美元；LME 銅期貨隔晚升0.35%或31.5美元，報8982美元。比特幣現升0.2%或192.22美元，報93397.14美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.6233厘。

今日焦點股份可留意：

訊飛醫療（2506）上市，定價82.8元。

英諾賽科（2577）上市，定價30.86元。

健康之路（2587）上市，定價7.8元。

三公司最快今日公布業績，包括，首都創投（2324）、富一國際控股（1470）、成志控股（1741）。

歌爾泰克再洽購康耐特光學（2276）股份。

文業集團（1802）夥深圳中投匯金，成立產業基金。

小米集團（1810）已交付小米SU7逾13萬輛，提前達全年目標。

S&T（3928）全年度虧損收窄至78萬坡元，毛利升26%。

華顯光電（0334）首席執行官歐陽洪辭職。

香港人壽被越秀企業近18億元收購，亞洲金融（0662）料收回3億元。

大凌集團（0211）附屬長雄遭譴責及罰款，料不重大影響財務。

微盟（2013）：主要股東三日售3.68%股權，作12個月不減持股份承諾。

碧桂園（2007）20億人幣悉售長鑫科技股權，套現供保交樓。

靈寶黃金（3330）31%股權H股全流通獲聯交所批准上市。

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