恒指今早高開34點或0.18%，報20124點，大市成交金額17億元；國指今早高開16點或0.23%，報7321點。恒生科技指數開市報4546點，升0.16%。上升股份比例為7.72%，下跌為5.23%，無升跌為87.04%。