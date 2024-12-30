恒指今早高開34點或0.18%，報20124點，大市成交金額17億元；國指今早高開16點或0.23%，報7321點。恒生科技指數開市報4546點，升0.16%。上升股份比例為7.72%，下跌為5.23%，無升跌為87.04%。
藍籌39隻升，22隻下跌，22隻無升跌。康師傅（0322）升1.77%，報10.34元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌1.88%，報548.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，11隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報34.65元，升1.46%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報548.5元，跌1.88%。
恒指10天線(19900.16點)跌穿20天線(19908.4點)，續高於50天線(20042.1點)。科指10天線(4468.6點)跌穿20天線(4474.18點)及50天線(4473.41點)。
訊飛醫療（2506）上市，定價82.8元。開市報89.75元，升8.39%。
英諾賽科（2577）上市，定價30.86元。開市報31元，升0.45%。
健康之路（2587）上市，定價7.8元。開市報9.95元，升27.56%。
三公司最快今日公布業績，績前表現如下，首都創投（2324）無成交，報0.139元。
富一國際控股（1470）無成交，報0.055元。
成志控股（1741）無成交，報0.038元。
歌爾泰克再洽購康耐特光學（2276）股份。開市報22.5元，升3.45%。
文業集團（1802）夥深圳中投匯金，成立產業基金。無成交，報0.063元。
小米集團（1810）已交付小米SU7逾13萬輛，提前達全年目標。開市報34.65元，升1.46%。
S&T（3928）全年度虧損收窄至78萬坡元，毛利升26%。無成交，報2.4元。
華顯光電（0334）首席執行官歐陽洪辭職。無成交，報0.2元。
香港人壽被越秀企業近18億元收購，亞洲金融（0662）料收回3億元。無成交，報3.8元。
大凌集團（0211）附屬長雄遭譴責及罰款，料不重大影響財務。無成交，報0.221元。
微盟（2013）：主要股東三日售3.68%股權，作12個月不減持股份承諾。開市報3.18元，跌5.07%。
碧桂園（2007）20億人幣悉售長鑫科技股權，套現供保交樓。停牌。
靈寶黃金（3330）31%股權H股全流通獲聯交所批准上市。無成交，報2.86元。
破頂股包括，弘浩國際控股（8375）創上市新高，見3.85元，開市報3.85元，升14.93%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見89.75元，平上市低位82.8元，開市報89.75元，升8.39%；英諾賽科（2577）創上市新高，見31元，平上市低位30.86元，開市報31元，升0.45%。
創上市新低，包括南方美國國債２０（3433）低見68.7元，開市報68.7元，跌0.43%。
創52周低，包括，完美醫療（1830）低見2.18元，開市報2.18元，跌0.91%。
異動股
上升異動股，包括，VESYNC（2148）開市報5.22元，升24.29%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見3.85元，開市報3.85元，升14.93%；思摩爾國際（6969）開市報12.92元，升14.74%；力寶（0226）開市報0.94元，升14.63%；CLSA PREMIUM（6877）開市報0.105元，升14.13%；烯石電車新材料（6128）開市報0.049元，升13.95%；信源企業集團（1748）開市報1.61元，升10.27%；東江環保（0895）開市報2.08元，升8.9%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見89.75元，平上市低位82.8元，開市報89.75元，升8.39%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報21.35元，升7.29%；中國紅包（8316）開市報0.237元，升7.24%。
下跌異動股，包括，優必選（9880）開市報77.65元，跌14.95%；雅迪控股（1585）開市報11.4元，跌14.93%；朗詩（0106）平上市低位0.011元，開市報0.011元，跌8.33%；廣駿集團控股（8516）開市報0.118元，跌7.81%；時代中國（1233）開市報0.36元，跌5.26%；微盟集團（2013）開市報3.18元，跌5.07%；連達科技控股（0889）開市報0.247元，跌5%；利特米（1936）開市報0.81元，跌4.71%；越疆科技（2432）開市報22.6元，跌4.64%。
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