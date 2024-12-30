明報記者 陳偉燊 方楚茵

新世界委託前身為新世界建築的協盛建築，承建大圍站上蓋物業項目柏傲莊III期，但是在2021年7月因為個別座數的建築物牆身底座混凝土測試未達獲批設計要求，鬧出軒然大波，需要重建有關部分及延期交樓。新世界更於一年多後，於2023年4月將協盛建築為首多家公司組成的協盛建築集團，一併轉售予新世界舊臣蔡漢平，作價2990萬元。在此之前，本報翻查公司註冊處的資料顯示，在協盛一系賣盤前，原來當時仍為新世界旗下的協盛建築集團，先行在當年3月31日向子公司協盛建築注資1739.99萬元，令後者股本增至1740萬元，然後才於同年4月尾宣布以2990萬元一併出售協盛整家公司。

新公司註冊資本均為1元 蔡漢平任董事

儘管依據新世界2023年及2024年報所述，交易表面上於去年6月份完成，但根據交易條款，蔡漢平除在交易完成時付款890萬元，之後再分兩年支付兩期尾數1050萬元。無論如何，這無阻協盛建築集團之後連串動作。該集團更於不足一年，即今年5月將目標轉向陷於財政困難的老牌建築商保華建業，將旗下保華地基併購過來。之後協盛的動作未有就此停下來。

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本報進一步翻查公司註冊處的紀錄，協盛一系再以協盛建築的名義，先後在9月、10月及12月初成立新昌營造廠（2024）（2024為公司名稱一部分，並非上市編號）、周大福建築、協盛土木及工程，以及協盛土木建築共4間公司。每間公司的註冊資本均為1元，董事同為蔡漢平本人，地址同用協盛位於觀塘KOHO的辦事處。新成立的新昌營造廠（Hsin Chong Construction），無論中英文名稱均碰巧與本地老牌建築公司新昌集團（前稱新昌營造）同名。

協興沒回覆是否接收協盛部分員工

協盛的連番部署，看來是計劃將老牌建築公司「集大成」，共冶一爐。但在臨近聖誕節前後，卻傳出協盛出現困難，甚或傳出需要將員工及工程過渡至周大福創建（0659）旗下協興建築。協盛未出招前，似頓時碰上逆風。因應協盛建築成立周大福建築等公司一事，本報曾致電協盛查詢，至截稿前暫未獲回覆。周大福一系的控股公司周大福企業，因應周大福建築方面的事宜並無答覆。至於協興有否協助協盛接收部分員工及工程方面，亦在截稿前未獲協興回應。

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