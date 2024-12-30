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周大福創建沾手新昌亞仕達 系內風雨多 動作仍不斷

【明報專訊】新世界發展（0017）及周大福創建（下稱周創）（0659）一系近年雖然經歷不少風雨，但是無阻該系低價收購老牌及龍頭工程公司的興趣。周創在今年7月披露以5.086億元代價收購機電工程公司新昌亞仕達，便露出端倪。

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根據周創在今年7月份披露，最終控股股東——鄭家純為首的周大福代理人，早於2020年以1元接收新昌亞仕達一系公司九成股權，連同股東貸款，涉足新昌亞仕達的總成本才為3700萬元。目前周創仍正在推進有關收購動作。

部署重新拓建機電工程業務

新昌亞仕達於新昌營造（前上市編號：0404）仍然上市時，早在業內知名，其更與豐盛生活服務（0331）旗下，原為新創建旗下的景福工程、建聯集團（0385）旗下順昌機電、安樂工程（1977）及高豐集團（2863）旗下康和電器工程，在向來甚為分散的機電工程行業中長期佔據前列位置。隨着新昌營造股權易手，之後陷入財務危機並除牌，旗下值錢的業務及工程團隊便頓時成「搶手貨」。同業利基控股（0240）便接手新昌營造部分合營建築項目，周大福代理人則低價接手新昌亞仕達股權。這正好為早年出售景福工程的周創，日後重建機電工程業務作出前期部署。