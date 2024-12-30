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港元拆息全線向上 隔夜息創新高 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘上升

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升0.85點子至4.59286%，是10月8日後最高，當日報4.61423%。對上一次連升9日是10月3日，當日拆息報4.48363%。

港元現報7.7638元貶值6點子，曾貶值最多56點子，報7.7688元，亦曾升值最多8點子，報7.7624元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為457.46億元，較再上一日增9.88億元，總結餘是12月20日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升132.88點子至6.50357%，創新高；1星期HIBOR升56.3點子至6.10012%，是2007年10月4日後最高；2星期HIBOR升24.38點子至5.21012%，是2023年12月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.8點子至4.37083%，是12月12日後最高；6個月期HIBOR升3.13點子至4.21637%，是9月2日後最高；12個月期HIBOR升1.54點子至4.21542%，是9月5日後最高。

美元指數現報108.005升值0.007點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3758%，終止單日收窄，利差是2024年10月08日後最窄，當日差距為-0.346%。

對上一次終止單日收窄，是2024年12月16日，當日利差報-0.4874%。

 