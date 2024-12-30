恒指今早高開34點，高位升102點，低位跌122點，高低波幅225點。上升股份比例為21.69%，下跌為33.4%，無升跌為44.89%。

恒指半日跌113點或0.57%，報19976點，大市成交金額696億元；國指跌42點或0.58%，報7262點。恒生科技指數收報4496點，跌0.92%。

藍籌股成交金額299.03億元，佔大市成交42.96%；科指成份股成交金額199.48億元，佔大市成交28.66%；國指成份股成交金額274.8億元，佔大市成交39.48%。

24隻雙櫃台股，總成交0.26億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.83%，至61.05億元，佔大市成交8.76%。牛熊證成交金額34.33億元，減少2.81%；窩輪成交金額26.72億元，減少5.12%。

藍籌14隻升，65隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升6.04%，收報32.5元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌5.98%，收報15.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報32.5元，升6.04%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報18.2元，跌5.8%。

恒指10天線(19885.33點)跌穿20天線(19900.99點)，跌穿50天線(20039.13點)。科指10天線(4463.67點)跌穿20天線(4471.71點)、50天線(4472.42點)。

北水南下合計淨流入43.94億元，較上日減少48.27%，連續第8日流入，累計流入470.39億元，對上一次連續8日淨流入是11月25日。北水本月累計流入860.51億元，按月減少31.17%，金額是10月後新低，連續第18個月流入。

攜程（9961）：今年香港旅遊業延續復蘇 出入境旅遊均穩健增長。收報531.5元，跌4.92%。

優必選（9880）股價插23% 主席與多名股東終止一致行動協議。創上市新低，見65.5元，收報67.9元，跌25.63%。

VESYNC（2148）復牌升逾26% 擬溢價33%私有化。收報5.28元，升25.71%。

中國黃金國際（2099）：甲瑪礦今年產量將超額完成。收報37.9元，升0.93%。

訊飛醫療（2506）上市，定價82.8元。曾升最多14.92%，收報88.55元，升6.94%。

英諾賽科（2577）上市，定價30.86元。曾升最多10.17%，收報31.5元，升2.07%。

健康之路（2587）上市，定價7.8元。曾升最多32.05%，收報10.2元，升30.7%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，首都創投（2324）收報0.139元，無升跌。

富一國際控股（1470）收報0.052元，跌5.45%。

成志控股（1741）收報0.038元，無升跌。

歌爾泰克再洽購康耐特光學（2276）股份。創上市新高，見24元，收報23.35元，升7.36%。

文業集團（1802）夥深圳中投匯金，成立產業基金。收報0.062元，跌1.59%。

小米集團（1810）已交付小米SU7逾13萬輛，提前達全年目標。創52周高，見34.95元，收報34.5元，升1.02%。

S&T（3928）全年度虧損收窄至78萬坡元，毛利升26%。收報2.35元，跌2.08%。

華顯光電（0334）首席執行官歐陽洪辭職。收報0.198元，跌1%。

香港人壽被越秀企業近18億元收購，亞洲金融（0662）料收回3億元。收報3.85元，升1.32%。

大凌集團（0211）附屬長雄遭譴責及罰款，料不重大影響財務。收報0.221元，無升跌。

微盟（2013）：主要股東三日售3.68%股權，作12個月不減持股份承諾。創52周高，見3.69元，收報3.39元，升1.19%。

靈寶黃金（3330）31%股權H股全流通獲聯交所批准上市。收報2.89元，升1.05%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見10.94元，收報10.76元，無升跌；晉景新能（1783）創上市新高，見7.44元，收報7.44元，升5.38%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見3.02元，收報3元，升1.01%；康耐特光學（2276）創上市新高，見24元，收報23.35元，升7.36%；一脈陽光（2522）創上市新高，見70.95元，收報69.4元，跌0.14%；金山雲（3896）創上市新高，見6.79元，收報6.39元，升0.16%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見4.4元，收報3.55元，升5.97%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見32.8元，收報32.45元，升0.78%；博時以太幣（3009）創上市新高，見25.6元，收報2.62元，升2.34%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143元，收報1142.7元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1081.9元，收報1081.9元，升0.03%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見34.95元，收報34.5元，升1.02%；工行（1398）創52周高，見5.22元，收報5.16元，無升跌；中國銀行（3988）創52周高，見4元，收報3.95元，升0.25%；匯控（0005）創52周高，見75.9元，收報75.5元，升0.33%；農業銀行（1288）創52周高，見4.47元，收報4.41元，無升跌；交行（3328）創52周高，見6.46元，收報6.41元，升1.42%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.99元，收報5.08元，跌3.24%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.37元，收報0.375元，跌11.76%；瑞浦蘭鈞（0666）低見11.42元，收報11.42元，跌2.06%；龍輝國際控股（1007）低見0.09元，收報0.093元，跌14.68%；唐宮中國（1181）低見0.203元，收報0.21元，跌4.55%；華油能源（1251）低見0.125元，收報0.125元，跌3.1%；荃信生物－Ｂ（2509）低見7.21元，收報7.21元，跌3.74%；太美醫療科技（2576）低見4.51元，收報4.68元，跌2.5%；海吉亞醫療（6078）低見14.1元，收報14.2元，跌0.98%；九台農商銀行（6122）低見0.48元，收報0.49元，跌2%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；正商實業（0185）低見0.133元，收報0.157元，升14.6%；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.05元，收報1.05元，跌1.87%；天德地產（0266）低見1.88元，收報1.88元，跌1.57%；香港興業國際（0480）低見0.84元，收報0.87元，跌2.25%；WKK INTL（0532）低見0.3元，收報0.3元，無升跌；金源發展國際實業（0677）低見0.375元，收報0.375元，跌1.32%；合富輝煌（0733）低見0.39元，收報0.39元，跌7.14%。

異動股

上升異動股，包括，精技集團（3302）收報0.188元，升52.85%；中國水業集團（1129）收報0.45元，升34.33%；高裕金融（8221）收報0.026元，升30%；仁恒實業控股（3628）收報0.154元，升28.33%；力寶（0226）收報1.05元，升28.05%；博駿教育（1758）收報0.17元，升27.82%；VESYNC（2148）收報5.28元，升25.71%；信源企業集團（1748）收報1.8元，升23.29%；移卡（9923）收報13.24元，升22.82%；凱知樂國際（2122）收報0.044元，升22.22%；文化傳信（0343）收報0.194元，升22.01%。

下跌異動股，包括，華昊中天醫藥（2563）收報23.15元，跌26.62%；優必選（9880）創上市新低，見65.5元，收報67.9元，跌25.63%；銀杏教育（1851）收報0.62元，跌21.52%；恆富控股（0643）收報0.325元，跌17.72%；海峽石油化工（0852）見52周低0.1元，收報0.148元，跌16.85%；實力建業（0519）收報0.075元，跌16.67%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.034元，跌15%；龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.09元，收報0.093元，跌14.68%。

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