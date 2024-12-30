中銀香港（2388）個人金融及財富管理部副總經理溫晞文表示，今年首10個月中銀香港全新個人銀行客戶人數按年上升近三成；同期，逾八成交易筆數經由電子渠道叙做。
就該行再次冠名贊助「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」，該行同時推出結合半馬主題的一系列手機銀行現金獎賞及大抽獎。
由即日至2025年1月31日，客戶透過中銀香港手機銀行登記參加「POWER UP
全城賺賞」推廣活動，並於2025年1月1日至1月31日完成指定任務，可享「增值
POWER UP」禮遇，最高可達10,888元理財增值獎賞；完成指定理財任務及POWER
UP理財任務，有機會獲得最多2,100元的「理財 POWER UP」獎賞；以中銀信用
卡累積零售簽賬滿指定金額，可參加大抽獎，贏取中銀信用卡210萬積分。
其他報道
優必選半日股價挫逾25% 昨宣布主席與多名股東解除一致行動方協議
恒指半日跌113點 成交降 內銀續創52周高 新股健康之路升30%
港元拆息全線向上 隔夜息創新高 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘上升
協盛成立周大福建築新昌營造廠 與老牌建築商同名 近期遇逆風或影響大計
恒指高開34點 科指升0.16% 健康之路上市升27% 訊飛醫療升8% 英諾賽科升0.45%