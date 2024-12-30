就該行再次冠名贊助「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」，該行同時推出結合半馬主題的一系列手機銀行現金獎賞及大抽獎。

由即日至2025年1月31日，客戶透過中銀香港手機銀行登記參加「POWER UP

全城賺賞」推廣活動，並於2025年1月1日至1月31日完成指定任務，可享「增值

POWER UP」禮遇，最高可達10,888元理財增值獎賞；完成指定理財任務及POWER

UP理財任務，有機會獲得最多2,100元的「理財 POWER UP」獎賞；以中銀信用

卡累積零售簽賬滿指定金額，可參加大抽獎，贏取中銀信用卡210萬積分。

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