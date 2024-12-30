針對優必選股價大跌，優必選回應內媒，稱公司尊重股東在長期看好公司的基礎對於上市前私募股權投資(Pre—IPO) 股份處置有不同的計劃。

公司管理層對公司各項經營業務及人形機器人產業落地有非常充足的信心，同時管理層也對外披露了關於股份的長期鎖定公告。

優必選昨日公告，主席、執行董事兼首席執行官周劍分別與趙國群、夏擁軍、王琳、熊友軍、夏佐全及深圳市智能優選投資合夥企業（有限合夥）終止一致行動方協議，均自12月29日起生效。預期該等一致行動方協議的終止可簡化董事會會議及股東大會的決策過程。

而主席周劍自願向公司承諾繼續鎖定一年。截至今日公告日期，周劍於公司持有7040萬股H股，2024年12月29日，即自2024年12月29日起12個月內，周劍將不以任何方式減持其持有的股份。

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