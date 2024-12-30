moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港人今年出境人次、訪港旅客 均創新高 內地旅客比例下降

根據彭博終端機上本港入境處數字作統計，由年初至12月29日止，香港居民出境總計累計增加44.18%，至1.04億人次，而入境訪客總計(內地+其他訪客)增加30.03%，至4421.4萬人次，齊創2019年有紀錄以來新高，並連續第3年增加。

至今全年計，出入境旅客總計相約，約數同為1.48億人次，出境稍多80308人次。而出境旅客總計增幅為40.05%，而入境旅客44.18%。

入境旅客當中，香港居民佔大多數，且比率上升，內地訪客居次，但比率下降，而其他訪客比例則上升。比例上，香港居民佔比由67.8%升至70.18%，內地訪客則由25.26%降至22.8%，而其他訪客則由6.8%升至7.01%。

單計內地訪客，佔入境訪客總計(內地+其他訪客)的比例由78.64%，降至76.48%；其他訪客則由21.35%，升至23.51%。

數字上，訪港旅客人數均上升，內地客年初至今累計增加26.46%，至3381.58萬人次，而其他訪客增加43.19%，至1039.81萬人次。兩個數字同為2019年後新高，及連續第3年增加。

訪港內地客人數於8月份為全年最高，達365.80萬人次，其次為2月份的324.48萬人次。而7月及10月，分別313.91萬人次，及313.68萬人次。

而其他訪客方面則是12月為全年最多，達107.41萬人次，其次為11月，為101.2萬人次。

香港居民出境同是12月為全年最多，達972.68萬人次，其次為8月的937.75萬人次。

攜程：今年香港旅遊業延續復蘇 出入境旅遊均穩健增長

其他報道

優必選：尊重股東處置股份的不同計劃

上證指全日轉升0.2% 滬深兩市成交縮至不足1.28億人幣

許正宇：明年繼續舉辦一系列金融盛事

中銀香港今年首10個月全新個人銀行客戶人增三成

優必選半日股價挫逾25% 昨宣布主席與多名股東解除一致行動方協議

半日沽空金額減18% 南方恒生科技沽空增4倍

恒指半日跌113點 成交降 內銀續創52周高 新股健康之路升30%

Soho中國：因酬金不合 羅兵咸永道辭任 委致同為新核數師

港元拆息全線向上 隔夜息創新高 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘上升