根據彭博終端機上本港入境處數字作統計，由年初至12月29日止，香港居民出境總計累計增加44.18%，至1.04億人次，而入境訪客總計(內地+其他訪客)增加30.03%，至4421.4萬人次，齊創2019年有紀錄以來新高，並連續第3年增加。
至今全年計，出入境旅客總計相約，約數同為1.48億人次，出境稍多80308人次。而出境旅客總計增幅為40.05%，而入境旅客44.18%。
入境旅客當中，香港居民佔大多數，且比率上升，內地訪客居次，但比率下降，而其他訪客比例則上升。比例上，香港居民佔比由67.8%升至70.18%，內地訪客則由25.26%降至22.8%，而其他訪客則由6.8%升至7.01%。
單計內地訪客，佔入境訪客總計(內地+其他訪客)的比例由78.64%，降至76.48%；其他訪客則由21.35%，升至23.51%。
數字上，訪港旅客人數均上升，內地客年初至今累計增加26.46%，至3381.58萬人次，而其他訪客增加43.19%，至1039.81萬人次。兩個數字同為2019年後新高，及連續第3年增加。
訪港內地客人數於8月份為全年最高，達365.80萬人次，其次為2月份的324.48萬人次。而7月及10月，分別313.91萬人次，及313.68萬人次。
而其他訪客方面則是12月為全年最多，達107.41萬人次，其次為11月，為101.2萬人次。
香港居民出境同是12月為全年最多，達972.68萬人次，其次為8月的937.75萬人次。
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