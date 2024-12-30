新能源汽車方面，今年首11個月銷售按年上升35.6%至1126.2萬輪，惠譽指目前在內地市場滲透率已超過40%，雖仍將進一步提升，不過高基數影響下未來新車銷售增速將進一步放緩，預計明年新能源汽車銷量增速在15%至20%。該行認為智能化已走向主流，未來汽車行業將面臨技術持續創新與成本不斷降低雙重挑戰。

中國新能源汽車出口近年高速增速，惠譽認為是受內地汽車產品競爭力提升、國際地緣政治變局等因素推動，今年首11月汽車出口按年增21.2%至534.5萬輛，而新能源汽車因為高基數及海外滲透率提升緩慢影響，首11個月按年升4.5%至114.1萬輛。歐美去年上調內地汽車關稅，惠譽預期由於高基數、俄羅斯需求增速放緩和歐美貿易環境不確定因素，預期明年內地汽車出口維持雙位數增長，惟增速將進一步放緩。

惠譽指，當前在逆全球化泛起，內地汽車出口正面臨日益複雜多變的貿易環境與外部阻力。明年特朗普正式上任後，美國可能會對中國通過第三方國家出口美國的產品進一步征收關稅。特朗普的貿易政策也將導致全球貿易格局發生顛覆性變化，整車及零部件行業全球化將面臨新的挑戰。

惠譽對內地汽車行業的信用展望為「中景氣穩定」，行業整體財務結構穩健，自由現金流現分化，但多數企業仍有較好的短期債務現金保障能力。2024年和2025年自主品牌市場份額提升空間收窄，行業格局趨於穩定，乘用車整體盈利規模增速將小幅上行，但企業之間結構性差異或將加大，需要重點關注銷量持續不及預期、槓桿率高企的樣本企業經營與財務壓力。

展望明年，惠譽預期乘用車行業銷量整體維持個位數增長預期，各車企銷售壓力增大，盈利能力承壓，銷量持續不及預期的車企將面臨盈利困境甚至被迫出局，2024年已有多間新車企面臨被淘汰，汽車上游供應鏈利潤空間和現金流均將承受大客戶降本增效的侵蝕。

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