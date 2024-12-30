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恒指收市跌49點 港元升值見逾三年最強 成交、北水一周低 健康之路升36%

周三港股休市，明日只有半日市，今日大市成交、北水流入均見近一周最少。假期前，銀行同業拆息亦抽高，港元午後曾升值至7.7609元，是2021年6月28日7.7608元後最強。今早數據亦顯示，貨幣總結餘上升，而上日資金亦見輕微流入盈富（2800），流通單位增2200萬個。恒指今日先升後跌，20000點失而復得。三大指數見一周最大跌幅，及一周收市新低。

內銀、匯控（0005）、小米（1810）續創52周高，3隻新股向上，健康之路（2587）表現最佳，全日升36.67%，近日內高位，而英諾賽科（2577）、訊飛醫療（2506）均升幅收窄，分別升0.45%及5%。美期向下，日股、台股、深成跌，上證、滬深300上升，韓股個別發展。

恒指今早高開34點，高位升102點，低位跌122點，高低波幅225點。上升股份比例為30.96%，下跌為35.7%，無升跌為33.33%。

恒指收市跌49點或0.24%，報20041點，大市成交金額1285億元，較上日減少7.85%，是12月24日845.9億元成交後最少；國指跌24點或0.34%，報7280點。恒生科技指數收報4500點，跌0.84%。

藍籌股成交金額608.57億元，佔大市成交47.35%；科指成份股成交金額377.42億元，佔大市成交29.37%；國指成份股成交金額551.64億元，佔大市成交42.92%。

24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.48%，至68.24億元，佔大市成交5.3%。牛熊證成交金額38.88億元，增加10.08%；窩輪成交金額29.35億元，增加4.22%。

藍籌27隻升，47隻下跌，9隻無升跌。中芯國際（0981）升6.36%，收報32.6元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌5.49%，收報15.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報32.6元，升6.36%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報46.5元，跌5.78%。

恒指10天線(19891.83點)跌穿20天線(19904.24點)，50天線(20040.43點)失而復得。科指10天線(4464.06點)跌穿20天線(4471.91點)、50天線(4472.5點)。

北水南下合計淨流入73.51億元，較上日減少13.45%，是12月24日後最少，當日流入52.27億元。北水連續第8日流入，累計流入499.96億元，對上一次連續8日淨流入是11月25日。北水本月累計流入890.08億元，按月減少28.81%，金額是10月後新低，連續第18個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.61%，是12月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.37%。低見19968.07點，是12月24日19908.57點後最低。今日收市報20041.42點，是12月23日後收市新低，當日報19883.13點。連跌2日，累計跌56.87點，對上一次連跌2日是12月20日。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.19%，是12月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.81%。低見4484.78點，是12月24日4459.54點後最低。今日收市報4500.6點，是12月23日後收市新低，當日報4457.85點。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.69%，是12月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.36%。低見7254.98點，是12月24日7221.07點後最低。今日收市報7280.48點，是12月23日後收市新低，當日報7213.85點。第1日陰燭。

午後消息股表現

港人今年出境人次、訪港旅客 均創新高 內地旅客比例下降。

航空股

國航（0753）收報5.25元，跌1.32%。

南航（1055）收報4.08元，跌2.86%。

東航（0670）收報2.57元，跌1.15%。

國泰（0293）收報9.53元，跌0.21%。

同程旅行（0780）收報18.58元，跌3.83%。

攜程（9961）收報535.5元，跌4.2%。

優必選（9880）：尊重股東處置股份的不同計劃。優必選半日股價挫逾25% 昨宣布主席與多名股東解除一致行動方協議。創上市新低，見61.5元，收報62.45元，跌31.6%。

中銀香港（2388）今年首10個月全新個人銀行客戶人增三成。收報25.05元，升0.4%。

Soho中國（0410）：因酬金不合 羅兵咸永道辭任 委致同為新核數師。收報0.68元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

攜程（9961）：今年香港旅遊業延續復蘇 出入境旅遊均穩健增長。收報535.5元，跌4.2%。

VESYNC（2148）復牌升逾26% 擬溢價33%私有化。收報5.28元，升25.71%。

中國黃金國際（2099）：甲瑪礦今年產量將超額完成。收報37.8元，升0.67%。

訊飛醫療（2506）上市，定價82.8元。曾升最多14.92%，高見95.15元，收報87元，升5.07%。

英諾賽科（2577）上市，定價30.86元。曾升最多10.17%，高見34元，收報31元，升0.45%。

健康之路（2587）上市，定價7.8元。曾升最多37.18%，收報10.66元，升36.67%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，首都創投（2324）收報0.147元，升5.76%。

富一國際控股（1470）收報0.052元，跌5.45%。

成志控股（1741）收報0.038元，無升跌。

歌爾泰克再洽購康耐特光學（2276）股份。創上市新高，見24.4元，收報24.3元，升11.72%。

文業集團（1802）夥深圳中投匯金，成立產業基金。收報0.061元，跌3.17%。

小米集團（1810）已交付小米SU7逾13萬輛，提前達全年目標。創52周高，見34.95元，收報34.45元，升0.88%。

S&T（3928）全年度虧損收窄至78萬坡元，毛利升26%。收報2.18元，跌9.17%。

華顯光電（0334）首席執行官歐陽洪辭職。收報0.2元，無升跌。

香港人壽被越秀企業近18億元收購，亞洲金融（0662）料收回3億元。收報3.87元，升1.84%。

大凌集團（0211）附屬長雄遭譴責及罰款，料不重大影響財務。收報0.22元，跌0.45%。

微盟（2013）：主要股東三日售3.68%股權，作12個月不減持股份承諾。創52周高，見3.69元，收報3.49元，升4.18%。

碧桂園（2007）20億人幣悉售長鑫科技股權，套現供保交樓。停牌。

靈寶黃金（3330）31%股權H股全流通獲聯交所批准上市。收報2.87元，升0.35%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.84元，收報11.78元，升0.86%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見10.94元，收報10.64元，跌1.12%；晉景新能（1783）創上市新高，見7.52元，收報7.47元，升5.81%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見3.1元，收報3.09元，升4.04%；康耐特光學（2276）創上市新高，見24.4元，收報24.3元，升11.72%；一脈陽光（2522）創上市新高，見71.95元，收報70.7元，升1.73%；金山雲（3896）創上市新高，見6.79元，收報6.23元，跌2.35%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見4.4元，收報4.05元，升20.9%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見32.8元，收報32.5元，升0.93%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見95.15元，創上市新低，見86元，收報87元，升5.07%；英諾賽科（2577）創上市新高，見34元，創上市新低，見30.55元，收報31元，升0.45%；博時以太幣（3009）創上市新高，見25.6元，收報2.632元，升2.81%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143元，收報1142.1元，跌0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1106.35元，收報1106.35元，升0.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1081.9元，收報1081.75元，升0.01%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8377.4元，收報8377.4元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見571.9元，收報571.9元，升0.12%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1079.75元，收報1079.75元，升0.06%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1075.2元，收報1075.2元，升0.11%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見34.95元，收報34.45元，升0.88%；工行（1398）創52周高，見5.22元，收報5.17元，升0.19%；中國銀行（3988）創52周高，見4元，收報3.95元，升0.25%；匯控（0005）創52周高，見75.9元，收報75.7元，升0.6%；農業銀行（1288）創52周高，見4.47元，收報4.42元，升0.23%；交行（3328）創52周高，見6.46元，收報6.4元，升1.27%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.99元，收報5.22元，跌0.57%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.131元，收報0.136元，跌1.45%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.36元，收報0.365元，跌14.12%；瑞浦蘭鈞（0666）低見11.42元，收報11.48元，跌1.54%；龍輝國際控股（1007）低見0.09元，收報0.1元，跌8.26%；唐宮中國（1181）低見0.203元，收報0.21元，跌4.55%；華油能源（1251）低見0.125元，收報0.125元，跌3.1%；辰林教育（1593）低見1.37元，收報1.39元，無升跌；偉能集團（1608）低見0.151元，收報0.152元，跌5%；力高集團（1622）低見0.198元，收報0.201元，跌1.95%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.53元，收報1.53元，跌1.29%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；銀建國際（0171）低見0.086元，收報0.091元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，升1.96%；正商實業（0185）低見0.133元，收報0.15元，升9.49%；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.05元，收報1.06元，跌0.93%；天德地產（0266）低見1.88元，收報1.93元，升1.05%；謝瑞麟（0417）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；經濟日報集團（0423）低見0.75元，收報0.75元，跌1.32%。

異動股

上升異動股，包括，東勝旅遊（0265）收報2.5元，升101.61%；博駿教育（1758）創52周高，見0.249元，收報0.23元，升72.93%；懶豬科技（8379）收報0.089元，升39.06%；力寶（0226）收報1.13元，升37.8%；凱知樂國際（2122）收報0.049元，升36.11%；麥迪森控股（8057）收報0.15元，升31.58%；新威國際（0058）收報0.325元，升30%；美因基因（6667）收報10元，升29.2%；勵時集團（1327）收報0.071元，升29.09%；宏強控股（8262）收報0.028元，升27.27%。

下跌異動股，包括，華昊中天醫藥（2563）創上市新低，見17.96元，收報21元，跌33.44%；優必選（9880）創上市新低，見61.5元，收報62.45元，跌31.6%；寶新置地（0299）收報0.183元，跌29.62%；中國衛生集團（0673）平上市低位0.25元，收報0.265元，跌28.38%；中國再生醫學（8158）收報0.265元，跌24.29%；恆富控股（0643）收報0.3元，跌24.05%；融眾金融（3963）收報0.45元，跌22.41%；望塵科技控股（2458）收報3.3元，跌19.32%；廣泰國際控股（0844）收報0.24元，跌18.64%；奇士達（6918）收報0.174元，跌16.75%；森浩集團（8285）收報0.025元，跌16.67%。

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