內地9月底開始加強經濟支持政策，帶動股市回升，惠理預期明年上半年會有更多刺激經濟、消費及穩定房地產市場政策推出，但市場對中國被徵收更高關稅的憂慮日益加劇，投資者短期內可能會採取較防禦的策略。該行預計刺激重點將在財政政策，因為任何大幅擴張的貨幣政策，都可能導致人民幣貶值，增加資本外流的風險。

投資策略方面，惠理認為在投資亞洲市場，股息策略仍較合適，尤其是中國股息策略，受到結構性趨勢，和提高股息等政府提高股東回報改革政策支持，包括內地在內的投資者，將投資組合由房地產投資，轉向其他收入來源。市場預計上述因素，將為未來幾十年內地股息投資，提供強力的支持。

特朗普即將上任美國總統，惠理認為對內地而言，雖然特朗普關稅政策，將對大量出口產生負面影響，但內地或在2025年推出超出市場預期的財政和貨幣刺激措施，抵銷對華關稅的影響並幫助本土經濟，2018年上次中美貿易摩擦時，內地當時推出多項措施，支持疲弱的出口和本土需求。

此外惠理指，內地出口對各市場的覆蓋率更加多元化，超過四成的出口流向包括亞洲在內的其他新興市場，因此美國上調對華關稅的影響，可能並不及許多投資者想像的那麼嚴重。而特朗普或進行貿易談判，例如2020年簽署的中美第一階段貿易協議，該協議允許兩國對部分商品給予各種關稅豁免，對於市場會是正面的驚喜。

不過，惠理提醒，美國除了或對中國徵收較高關稅外，還會對其他亞洲國家生產，並以中國為供應鏈或增值部分產品徵收關稅。由於亞洲國家大多都是出口導向經濟體，同時佔亞洲股市較大部分，可能被削減市場估值。特朗普關稅政策，將導致美國通脹上升，令美元更強，這可能限制亞洲各國央行進一步實施刺激貨幣政策措施的空間。

雖然政策不確定性很高，可能令2025年市況更波動，但亞洲市場仍充滿機會，因為相對其他市場，尤其是美國市場估值仍然較低，全球投資者投資配置仍然不足。亞洲各國表明將採取強有力的應對措施，抵消美國政策變化帶來的負面影響，對亞洲資產前景審慎樂觀。

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