moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

惠理：看好香港及內地股市明年逐步復蘇 特朗普影響或較預期低

惠理基金發布2025年市場展望報告，看好內地及香港股票將在明年逐步復蘇，主要受惠盈利在低基數效應下可能已經見底。若美國候任總統特朗普如在上個任務與中國達成協議，會為市場帶來驚喜。由於美國明年減息步伐不確定，預期香港上市股票，特別是利率敏感股將在在短期內受壓，而A股雖然估值較高，但可能較離岸股票更具吸引力。

內地9月底開始加強經濟支持政策，帶動股市回升，惠理預期明年上半年會有更多刺激經濟、消費及穩定房地產市場政策推出，但市場對中國被徵收更高關稅的憂慮日益加劇，投資者短期內可能會採取較防禦的策略。該行預計刺激重點將在財政政策，因為任何大幅擴張的貨幣政策，都可能導致人民幣貶值，增加資本外流的風險。

投資策略方面，惠理認為在投資亞洲市場，股息策略仍較合適，尤其是中國股息策略，受到結構性趨勢，和提高股息等政府提高股東回報改革政策支持，包括內地在內的投資者，將投資組合由房地產投資，轉向其他收入來源。市場預計上述因素，將為未來幾十年內地股息投資，提供強力的支持。

特朗普即將上任美國總統，惠理認為對內地而言，雖然特朗普關稅政策，將對大量出口產生負面影響，但內地或在2025年推出超出市場預期的財政和貨幣刺激措施，抵銷對華關稅的影響並幫助本土經濟，2018年上次中美貿易摩擦時，內地當時推出多項措施，支持疲弱的出口和本土需求。

此外惠理指，內地出口對各市場的覆蓋率更加多元化，超過四成的出口流向包括亞洲在內的其他新興市場，因此美國上調對華關稅的影響，可能並不及許多投資者想像的那麼嚴重。而特朗普或進行貿易談判，例如2020年簽署的中美第一階段貿易協議，該協議允許兩國對部分商品給予各種關稅豁免，對於市場會是正面的驚喜。

不過，惠理提醒，美國除了或對中國徵收較高關稅外，還會對其他亞洲國家生產，並以中國為供應鏈或增值部分產品徵收關稅。由於亞洲國家大多都是出口導向經濟體，同時佔亞洲股市較大部分，可能被削減市場估值。特朗普關稅政策，將導致美國通脹上升，令美元更強，這可能限制亞洲各國央行進一步實施刺激貨幣政策措施的空間。

雖然政策不確定性很高，可能令2025年市況更波動，但亞洲市場仍充滿機會，因為相對其他市場，尤其是美國市場估值仍然較低，全球投資者投資配置仍然不足。亞洲各國表明將採取強有力的應對措施，抵消美國政策變化帶來的負面影響，對亞洲資產前景審慎樂觀。

其他報道

港人今年出境人次、訪港旅客 均創新高 內地旅客比例下降

惠譽：料明年內地汽車銷量增長放緩至3至4% 出口量續雙位數增長

優必選：尊重股東處置股份的不同計劃

上證指全日轉升0.2% 滬深兩市成交縮至不足1.28億人幣

許正宇：明年繼續舉辦一系列金融盛事

中銀香港今年首10個月全新個人銀行客戶人增三成

優必選半日股價挫逾25% 昨宣布主席與多名股東解除一致行動方協議

半日沽空金額減18% 南方恒生科技沽空增4倍

恒指半日跌113點 成交降 內銀續創52周高 新股健康之路升30%

Soho中國：因酬金不合 羅兵咸永道辭任 委致同為新核數師

攜程：今年香港旅遊業延續復蘇 出入境旅遊均穩健增長

港元拆息全線向上 隔夜息創新高 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘上升

優必選股價插23% 主席與多名股東終止一致行動協議

人行行長潘功勝：降準還有一定空間

周大福創建沾手新昌亞仕達 系內風雨多 動作仍不斷

協盛成立周大福建築新昌營造廠 與老牌建築商同名 近期遇逆風或影響大計

商務部副部長：要大力實施提振消費專項行動

澳門債券發行規模創紀錄新高

VESYNC復牌升逾26% 擬溢價33%私有化

A股三大指數齊低開 人行今淨回籠205億人幣

恒指高開34點 科指升0.16% 健康之路上市升27% 訊飛醫療升8% 英諾賽科升0.45%