澳門統計暨普查局資料顯示，2024年11月隨團入境旅客按年上升5.2%至21.3萬人次。酒店業場所的客房平均入住率按年上升6.6個百分點至89.7%，住客減少2.5%至117.4萬人次，住客平均留宿時間增加0.1晚至1.7晚。
團客方面，按地區分布而言，內地團客上升2.1%至18.9萬人次。國際團客亦增加36.3%至2萬人次，當中韓國達1萬人次，印度佔0.2萬人次，兩者分別上升89.8%及37.1%。按今年首十一個月合計，隨團入境旅客有190.8萬人次，按年增加70.9%；中國內地團客上升63.4%至169.9萬人次；國際團客增加1.8倍至18.2萬人次。當中韓國達7.9萬人次，印度亦有2.3萬人次，分別上升2.6倍及4.3倍。
今年11月尾向公眾提供住宿服務的酒店業場所共146間，按年增加5間，可提供客房數目減少6%至4.3萬間。11月客房平均入住率按年上升6.6個百分點至89.7%，其中五星級達90.9%、四星級達89.5%，及三星級達86.1%，酒店的入住率分別按年增加7.3、8和3.8個百分點。
11月酒店業場所住客按年減少2.5%至117.4萬人次。當中國際住客達11.1萬人次，按年上升15.7%，其中韓國佔2.9萬人次、馬來西亞佔1萬人次，及美國佔0.6萬人次，分別按年增加44.4%、15.5%及9.3%。新加坡則佔0.8萬人次、日本佔0.7萬人次，及印度佔0.6萬人次，則分別按年減少13.7%、3.9%及6.7%。
今年首11個月酒店業場所的客房平均入住率按年上升5個百分點至86.1%。住客按年增加8.1%至1324.2萬人次，平均留宿時間維持在1.7晚。
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