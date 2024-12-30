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屈臣氏於巴林開旗艦店

屈臣氏公布，繼續拓展海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)業務，於新市場巴林開設全新旗艦店。

屈臣氏集團與Al-Futtaim集團宣布，於巴林City Center Bahrain Mall開設全新屈臣氏旗艦店。這是屈臣氏三個月內在巴林開設的第三家店舖，繼阿聯酋、沙特阿拉伯及卡塔爾後，再次進駐新市場，進一步拓展屈臣氏在GCC地區的業務發展。

公司指，作為GCC地區的六個國家之一，巴林是充滿活力和潛力的市場，超過三分之二人口的年齡為35歲以下，由年輕人主導市場，追求優質的保健美容產品。另外，隨著生活方式的轉變和受社交媒體影響，顧客愈來愈關注美妝潮流，故此在個人護理上的消費亦相應增加。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，「屈臣氏致力拓展海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)地區業務，把保健及美容零售帶到巴林乃一重要里程碑。同樣重要的是，這家全新旗艦店進一步加強了我們與 Al-Futtaim 集團的合作關係，為更多GCC地區內的顧客服務，滿足他們對優質美容及保健產品的上升需求」。

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