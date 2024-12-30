屈臣氏集團與Al-Futtaim集團宣布，於巴林City Center Bahrain Mall開設全新屈臣氏旗艦店。這是屈臣氏三個月內在巴林開設的第三家店舖，繼阿聯酋、沙特阿拉伯及卡塔爾後，再次進駐新市場，進一步拓展屈臣氏在GCC地區的業務發展。

公司指，作為GCC地區的六個國家之一，巴林是充滿活力和潛力的市場，超過三分之二人口的年齡為35歲以下，由年輕人主導市場，追求優質的保健美容產品。另外，隨著生活方式的轉變和受社交媒體影響，顧客愈來愈關注美妝潮流，故此在個人護理上的消費亦相應增加。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，「屈臣氏致力拓展海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)地區業務，把保健及美容零售帶到巴林乃一重要里程碑。同樣重要的是，這家全新旗艦店進一步加強了我們與 Al-Futtaim 集團的合作關係，為更多GCC地區內的顧客服務，滿足他們對優質美容及保健產品的上升需求」。

其他報道

澳門統計暨普查局：11月酒店入住率升至89.7%

ZA Bank：參與「步步生息」用戶共行170億步賺近200萬元息

恒指收市跌49點 港元升值見逾三年最強 成交、北水一周低 健康之路升36%

惠理：看好香港及內地股市明年逐步復蘇 特朗普影響或較預期低

港人今年出境人次、訪港旅客 均創新高 內地旅客比例下降

惠譽：料明年內地汽車銷量增長放緩至3至4% 出口量續雙位數增長

優必選：尊重股東處置股份的不同計劃

上證指全日轉升0.2% 滬深兩市成交縮至不足1.28億人幣

許正宇：明年繼續舉辦一系列金融盛事

中銀香港今年首10個月全新個人銀行客戶人增三成