上述基金經理在提案中提出在港擴展業務的具體方案，展示對在港長遠發展的承諾，並有清晰的投資策略。基金經理建議的投資主題包括低空經濟、樂齡及智慧生活科技和智能文娛體驗等。

資產管理行政及相關服務方面，港投公司經遴選決定任命中銀保誠為上述「行政服務機構」。「中銀保誠」將在2025年第一季向「新計劃」申請人發出資金注入及轉移相關通知，並會與上述基金經理緊密協調。

以上提案邀請及遴選過程均由畢馬威會計師事務所監督，並由高偉紳律師行提供法律意見。

港投公司表示，提案書所提倡的投資領域甚具潛力，並展示了高質素產業發展趨勢，期待日後與更多不同的企業和伙伴合作，聯乘不同背景及專長的機構，發揮港投公司的專業觸覺和能力，為香港的經濟和社會發展作出貢獻。

根據港投公司最新的估算，「投資組合」截至今年底的規模至少為6億元，將會平均分配予上述獲選基金經理，並於2025年首季啟動有關投資工作。港投公司將密切監督「投資組合」的運作，並會適時公布往後安排。