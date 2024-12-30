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港投公司委四機構擔任CIES投資組合基金經理 投資主題包括低空經濟等

香港投資管理有限公司今日公布，就「新資本投資者入境計劃（CIES）」當中成立及監督管理的「投資組合（IP）」委任基金經理，以及資產管理行政及相關服務的服務提供機構。經遴選後，港投公司決定任命4家機構為相關的基金經理，分別為Betatron Venture Group、英諾天使基金、概念資本及慧科科創投資有限公司。

上述基金經理在提案中提出在港擴展業務的具體方案，展示對在港長遠發展的承諾，並有清晰的投資策略。基金經理建議的投資主題包括低空經濟、樂齡及智慧生活科技和智能文娛體驗等。

資產管理行政及相關服務方面，港投公司經遴選決定任命中銀保誠為上述「行政服務機構」。「中銀保誠」將在2025年第一季向「新計劃」申請人發出資金注入及轉移相關通知，並會與上述基金經理緊密協調。

以上提案邀請及遴選過程均由畢馬威會計師事務所監督，並由高偉紳律師行提供法律意見。

港投公司表示，提案書所提倡的投資領域甚具潛力，並展示了高質素產業發展趨勢，期待日後與更多不同的企業和伙伴合作，聯乘不同背景及專長的機構，發揮港投公司的專業觸覺和能力，為香港的經濟和社會發展作出貢獻。

根據港投公司最新的估算，「投資組合」截至今年底的規模至少為6億元，將會平均分配予上述獲選基金經理，並於2025年首季啟動有關投資工作。港投公司將密切監督「投資組合」的運作，並會適時公布往後安排。