11月出口連續4個月放緩，增幅同時亦是2月後新低，當月跌0.8%。進口則連續兩個月擴大，增幅是8月後最大，當月報7.9%。貿易連續第10個月錄得逆差，是9月後最多，當月逆差532.04億元。

政府發言人表示，11月輸往內地的出口進一步上升，輸往多個亞洲市場的出口錄得不同程度升幅，輸往美國及歐盟的出口回落。展望未來，雖然內地多項提振經濟措施應能為香港出口提供一些支持，不過全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫，將會為香港的出口表現構成挑戰。

累計今年首十一個月，商品整體出口貨值較2023年同期上升9.1%。商品進口貨值上升6.7%。今年首十一個月錄得有形貿易逆差3451億元，相等於商品進口貨值的7.7%。

按地區分類，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升3.9%，往內地出口按年升3.9%，第三大出口地越南升42.1%、新加坡升78.4%、菲律賓升39.6%。不過除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，對美國出口按年跌1.3%，荷蘭跌30.2%，英國跌19.7%。

進口方面，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是台灣升38.6%、新加坡升31.4%、韓國升16.4%。來自內地的進口貨值則大致維持不變，來自美國進口增7.3%。

按貨品種類，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是辦公室機器和自動資料處理儀器增106億元，按年升28.1%，電動機械、儀器和用具及零件增99億元，按年升5.2%。部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，電動機械、儀器和用具及零件增246億元，按年升13.9%，辦公室機器和自動資料處理儀器增180億元，升67.8%。

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