瑞建指出，羅俊誠現為集團的企業發展部董事、若干附屬公司的董事。他亦為董事會下設的執行委員會成員。他早於2018年10月加入瑞建，擔任行政總裁的行政助理，並於2022年1月出任現職務前，乃企業發展部主管。他於加入瑞建前，曾經創辦及經營個人的餐廳和餐飲業務達五年。在經營其個人業務前，他曾在美心餐飲集團擔任管理培訓生兩年，並持有康乃狄克州哈特福聖三一學院的東亞研究文學學士學位，主修政治學。他於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

羅俊誠亦為瑞建非執行董事羅寶瑜的胞弟，他亦為瑞建控股股東Shui On Company Limited（SOCL）的董事。由於SOCL擁有瑞建逾2.36億股擁有權益，加上SOCL由羅俊誠作為一名全權信託受益人的Bosrich Unit Trust所持有，因此被視為擁有瑞建權益。瑞建今日股價收報0.485元，股價升6.59%。

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