moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞建委任羅康瑞子羅俊誠任執董兼副行政總裁

瑞安建業（0983）宣布，委任現為企業發展部董事，亦即集團主席羅康瑞的兒子羅俊誠為執行董事兼副行政總裁，以及董事會下設的財務委員會及投資委員會成員，自明年1月1日起生效。根據他與瑞建訂立的僱傭合約，亨有年薪及津貼234萬元，亦可獲取按表現發放的花紅，惟每年須由薪酬委員會批准。此外，他亦亨有董事袍金每年1萬元，惟數額由董事會每年作出檢討。

瑞建指出，羅俊誠現為集團的企業發展部董事、若干附屬公司的董事。他亦為董事會下設的執行委員會成員。他早於2018年10月加入瑞建，擔任行政總裁的行政助理，並於2022年1月出任現職務前，乃企業發展部主管。他於加入瑞建前，曾經創辦及經營個人的餐廳和餐飲業務達五年。在經營其個人業務前，他曾在美心餐飲集團擔任管理培訓生兩年，並持有康乃狄克州哈特福聖三一學院的東亞研究文學學士學位，主修政治學。他於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

羅俊誠亦為瑞建非執行董事羅寶瑜的胞弟，他亦為瑞建控股股東Shui On Company Limited（SOCL）的董事。由於SOCL擁有瑞建逾2.36億股擁有權益，加上SOCL由羅俊誠作為一名全權信託受益人的Bosrich Unit Trust所持有，因此被視為擁有瑞建權益。瑞建今日股價收報0.485元，股價升6.59%。

其他報道

香港11月出口貨值按年升2.1% 遜預期

港投公司任四家機構擔任CIES投資組合基金經理 投資主題包括低空經濟等

屈臣氏於巴林開旗艦店

澳門統計暨普查局：11月酒店入住率升至89.7%

ZA Bank：參與「步步生息」用戶共行170億步賺近200萬元息

恒指收市跌49點 港元升值見逾三年最強 成交、北水一周低 健康之路升36%

惠理：看好香港及內地股市明年逐步復蘇 特朗普影響或較預期低

港人今年出境人次、訪港旅客 均創新高 內地旅客比例下降

惠譽：料明年內地汽車銷量增長放緩至3至4% 出口量續雙位數增長

優必選：尊重股東處置股份的不同計劃

上證指全日轉升0.2% 滬深兩市成交縮至不足1.28億人幣

許正宇：明年繼續舉辦一系列金融盛事

中銀香港今年首10個月全新個人銀行客戶人增三成

優必選半日股價挫逾25% 昨宣布主席與多名股東解除一致行動方協議

半日沽空金額減18% 南方恒生科技沽空增4倍

恒指半日跌113點 成交降 內銀續創52周高 新股健康之路升30%

Soho中國：因酬金不合 羅兵咸永道辭任 委致同為新核數師

攜程：今年香港旅遊業延續復蘇 出入境旅遊均穩健增長

港元拆息全線向上 隔夜息創新高 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘上升

優必選股價插23% 主席與多名股東終止一致行動協議

人行行長潘功勝：降準還有一定空間