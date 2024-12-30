瑞安建業（0983）宣布，委任現為企業發展部董事，亦即集團主席羅康瑞的兒子羅俊誠為執行董事兼副行政總裁，以及董事會下設的財務委員會及投資委員會成員，自明年1月1日起生效。根據他與瑞建訂立的僱傭合約，亨有年薪及津貼234萬元，亦可獲取按表現發放的花紅，惟每年須由薪酬委員會批准。此外，他亦亨有董事袍金每年1萬元，惟數額由董事會每年作出檢討。
瑞建指出，羅俊誠現為集團的企業發展部董事、若干附屬公司的董事。他亦為董事會下設的執行委員會成員。他早於2018年10月加入瑞建，擔任行政總裁的行政助理，並於2022年1月出任現職務前，乃企業發展部主管。他於加入瑞建前，曾經創辦及經營個人的餐廳和餐飲業務達五年。在經營其個人業務前，他曾在美心餐飲集團擔任管理培訓生兩年，並持有康乃狄克州哈特福聖三一學院的東亞研究文學學士學位，主修政治學。他於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。
羅俊誠亦為瑞建非執行董事羅寶瑜的胞弟，他亦為瑞建控股股東Shui On Company Limited（SOCL）的董事。由於SOCL擁有瑞建逾2.36億股擁有權益，加上SOCL由羅俊誠作為一名全權信託受益人的Bosrich Unit Trust所持有，因此被視為擁有瑞建權益。瑞建今日股價收報0.485元，股價升6.59%。
其他報道
港投公司任四家機構擔任CIES投資組合基金經理 投資主題包括低空經濟等
ZA Bank：參與「步步生息」用戶共行170億步賺近200萬元息
恒指收市跌49點 港元升值見逾三年最強 成交、北水一周低 健康之路升36%
惠譽：料明年內地汽車銷量增長放緩至3至4% 出口量續雙位數增長
優必選半日股價挫逾25% 昨宣布主席與多名股東解除一致行動方協議
恒指半日跌113點 成交降 內銀續創52周高 新股健康之路升30%
港元拆息全線向上 隔夜息創新高 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘上升