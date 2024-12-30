人瑞人才指，博彥科技於1995年創立，業務覆蓋諮詢、行業解決方案、數位技術服務、業務運營服務等多個領域，能有效提供由諮詢到實施的端到端解決方案。自成立以來，博彥科技已服務眾多世界500強及中國500強企業。博彥科技董事長王斌表示，隨著近年數位化人才需求急增，人瑞人才科技亦於智慧製造及汽車、通訊、能源、金融以及科技與互聯網等細分市場實現有力增長。是次入股人瑞人才，雙方透過彙聚國內外業務資源，以最新的技術及人才解決方案，共同捕捉中國企業出海、海外業務拓展、全球企業數位化轉型升級等領域所帶來的藍海市場。

人瑞人才主席兼行政總裁張建國表示，隨著中資企業出海及國內外企業數位化轉型進一步加快，他們亦需要更大的力量去變現市場機遇。和博彥科技雙方的未來合作，相信未來雙方將可在國際產品、解決方案等方面探討進一步的資源融合，為未來財務表現奠下良好基礎。

人瑞人才今日股價收報4.01元，無升跌。

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