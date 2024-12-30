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人瑞人才透過配售引人博彥科技成股東  冀探索中國企業出海業務機遇

人瑞人才（6919）宣佈，近日透過舊股出售的方式，成功引入在深圳上市的全球領先的諮詢、行業解決方案及數智技術服務供貨商博彥科技（深：002649）成為戰略股東，是次交易合共佔其已發行股份的10%。交易完成後，雙方將共同探索國內外企業數位化轉型升級及中國企業出海所帶來的業務機遇。

人瑞人才指，博彥科技於1995年創立，業務覆蓋諮詢、行業解決方案、數位技術服務、業務運營服務等多個領域，能有效提供由諮詢到實施的端到端解決方案。自成立以來，博彥科技已服務眾多世界500強及中國500強企業。博彥科技董事長王斌表示，隨著近年數位化人才需求急增，人瑞人才科技亦於智慧製造及汽車、通訊、能源、金融以及科技與互聯網等細分市場實現有力增長。是次入股人瑞人才，雙方透過彙聚國內外業務資源，以最新的技術及人才解決方案，共同捕捉中國企業出海、海外業務拓展、全球企業數位化轉型升級等領域所帶來的藍海市場。

人瑞人才主席兼行政總裁張建國表示，隨著中資企業出海及國內外企業數位化轉型進一步加快，他們亦需要更大的力量去變現市場機遇。和博彥科技雙方的未來合作，相信未來雙方將可在國際產品、解決方案等方面探討進一步的資源融合，為未來財務表現奠下良好基礎。

人瑞人才今日股價收報4.01元，無升跌。

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