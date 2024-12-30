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秦港股份：今年計提離崗等退費用不超過2.1億元人幣

秦皇島港股份（3369）公布，國務院於2024年9月13日發布了《國務院關於漸進式延遲法定退休年齡的辦法》，並將於2025年1月1日起生效。根據該辦法的相關要求，公司現有的部分離崗等退人員涉及延遲退休，需增加計提離崗等退費用。經測算，2024年需計提離崗等退費用不超過2.1億元人民幣（下同）。

集團指，2024年度計提離崗等退費用不超過2.1億元，預計將減少年度淨利潤不超過2.1億元，最終以經審計的資料為準。公司計提離崗等退費用符合國家勞動政策和《企業會計準則》的相關規定，計提方式和決策程式合法、合規。

集團指，今次計提離崗等退費用是為落實公司轉型升級發展戰略，優化公司人力資源結構，提高企業勞動生產率和人均創利水準，減少人工成本的低效、無效損耗，切實提升公司發展品質和運營效益，公司根據自願原則對達到一定條件的員工進行優化調整，制定並施行「離崗等退」政策。

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