集團指，2024年度計提離崗等退費用不超過2.1億元，預計將減少年度淨利潤不超過2.1億元，最終以經審計的資料為準。公司計提離崗等退費用符合國家勞動政策和《企業會計準則》的相關規定，計提方式和決策程式合法、合規。

集團指，今次計提離崗等退費用是為落實公司轉型升級發展戰略，優化公司人力資源結構，提高企業勞動生產率和人均創利水準，減少人工成本的低效、無效損耗，切實提升公司發展品質和運營效益，公司根據自願原則對達到一定條件的員工進行優化調整，制定並施行「離崗等退」政策。

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