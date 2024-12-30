內房股當代置業（1107）公布，由於中國房地產行業環境的不利影響引致集團的流動資金問題，2023年新票據及2024年票據的本金額及其應計但未支付的利息，以及2025年票據、2026年票據及2027年票據的現金利息的償還安排均未能於各到期日達成。
據公告，集團根據規管2023年新票據及2024年票據的契約，該等優先票據的所有未償還本金額及其任何應計但未支付的利息將分別於2024年12月28日及2024年12月30日到期。
於今日公告日期，2023年新票據及2024年票據的未償還本金額分別為8952.16萬美元 及2.06億美元。此外，2025年票據、2026年票據及2027年票據各自應於2024 年12月30日付息日支付現金利息。
集團指，倘公司知悉此方面的任何進一步發展，將另行刊發公告。股份自今年4月2日起停牌，將繼續停牌，直至另行通知。
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