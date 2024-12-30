財政司司長陳茂波今日於「央視財經金融強國—香港金融之夜」致辭，指出香港的銀行存款在2024年首11個月增加了超過10,000億元，上升6%；香港股票市場截至上一個交易日，在今年內上升了超過3000點，升幅接近18%，平均每日成交額超過1,320億元，上升超過25%；資產和財富管理業所管理的資產規模達31萬億元。
他續稱，國際競爭力全球金融服務是香港的「金字招牌」，政府會繼續努力鞏固提升香港國際金融中心的地位。
首先，香港將積極推進籌融資市場發展。二是更好發揮「互聯互通」優勢，開拓新市場和新的資金來源。
三是以金融支持創科發展。香港與大灣區兄弟城市的強強聯手，將讓整個大灣區提速發展成為金融、創科雙引擎推動的高質量發展城市群。
四是支持國家和亞洲地區的綠色轉型。五是支持國際貿易融資和供應鏈中心的建設。香港作為離岸人民幣業務樞紐，在這個過程中，也會助力人民幣國際化的穩慎有序推進。
六是持續推動金融科技創新，持續推動央行數字貨幣、移動支付、數字銀行、數字資產交易等的發展，並加強與世界各地央行的合作，推進以區塊鏈為本的跨境貿易數字貨幣結算，讓金融創新更好服務實體經濟。
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