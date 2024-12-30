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華南城再度延遲派發末期股息至明年底

華南城（1668）公布，進一步延遲派付截至2023年3月31日止年度之末期股息 ，改為於2025年12月31日派發上述末期息。集團指是由於公司於2024年2月發生境外債務違約事件，並可能觸發其他債務項下的違約事 件，從而對其業務、經營及財務狀況造成不利影響，加上公司銷售大幅下滑，現金流只能保證日常經營所需。

華南城指，已決定將2022/23末期股息的派發日期進一步推遲至2025年12月31日或之前， 該日期是在仔細考慮集團的財務計劃、應收賬款的预期現金收回，銷售計劃和預期現金流量後確定。

鑑於2022/23末期股息的支付日期推遲，公司計劃繼續積極尋求不同金融機構的外部融資；加強集團的營銷力度和銷售工作，以提高集團日常業務性物業銷售；積極追收到期應收賬款；及考慮任何可行的 資產處置，並努力尋求充足的現金流量以履行公司的財務承諾，將會在適當時候向市 場作出更新。

據公告，華南城原訂於2023年12月29日派發截至2023年3月31日止年度之末期股息每股0.02元，其後延至2024年12月31日，今次已是第二度延後。

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