道瓊斯工業平均指數收跌418點，跌幅0.98%，報42573點。標普500指數收跌63點，跌幅1.08%，報5906點。納斯達克綜合指數收跌235點，或1.2%，報19486點。

微軟跌1.32%，報424.83美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累35點，而英偉達升0.35%，報137.49元，貢獻道指2.9點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報252.2元，跌1.32%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報191.24元，跌0.78%，亞馬遜(美：AMZN)收市報221.3元，跌1.09%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報591.24元，跌1.42%，英偉達(美：NVDA)收市報137.49元，升0.35%，微軟(美：MSFT)收市報424.83元，跌1.32%，Tesla (美：TSLA)收市報417.41元，跌3.3%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.46%，報504點。德國DAX指數收跌0.38%，報19909點；法國CAC 40指數跌0.57%，報7313點；英國富時100指數收跌0.36%，報8121點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.9%，報6737點。

美國2年期債息曾跌最多2%，是11月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.54%。低見4.2397厘，是12月18日4.2067厘後最低。收市報4.2418厘，是12月12日後收市新低，當日報4.1906厘。連跌3日，累計跌0.0906厘，對上一次連跌3日是11月27日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是11月28日。

美國10年期債息曾跌最多2.05%，是11月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.23%。低見4.5307厘，是12月23日4.5163厘後最低。收市報4.5327厘，是12月20日後收市新低，當日報4.5222厘。

美3個月10年期債息差收窄，低見24.209基點，是12月27日22.019基點後最窄。收市報24.41基點，是12月26日後收市最窄，當日報24.033基點。

美2年期10年期債息差收窄，曾低見28.246基點，是12月27日24.228基點後最窄。收市報28.883基點，是12月26日後收市最窄，當日報25.029基點。

金龍指數曾跌最多2.12%，是12月18日後最大跌幅，當日跌幅為2.76%。低見6721.81點，是12月4日6701.45點後最低。收市報6737.3點，是11月29日後收市新低，當日報6697.7點。連跌2日，累計跌237.26點，對上一次連跌2日是12月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月19日。

道指曾跌最多1.69%，是12月18日後最大跌幅，當日跌幅為2.65%。低見42263.51點，是12月20日42146.33點後最低。收市報42573.73點，是12月19日後收市新低，當日報42342.24點。連跌2日，累計跌752.07點，對上一次連跌2日是12月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月6日。

標指曾跌最多1.7%，是12月27日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見5869.16點，是12月20日5832.3點後最低。收市報5906.94點，是12月19日後收市新低，當日報5867.08點。連跌3日，累計跌133.1點，對上一次連跌3日是12月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月18日。

納指曾跌最多1.92%，是12月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見19342.51點，是12月20日19168.38點後最低。收市報19486.79點，是12月19日後收市新低，當日報19372.77點。連跌3日，累計跌544.34點，對上一次連跌3日是12月19日。

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