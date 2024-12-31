moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌100點 夜期低水57點 港股半日市

美股向下，港股ADR跌100點或0.5%，報19941點，即月恒指夜期跌33點，報19984點，夜期低水57點。新年前夕，港股只有半日市，下午休市。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.69%，折合報413.17元；阿里巴巴（9988）跌1.09%，折合報81.62元；美團（3690）跌2.48%，折合報150.62元；匯控（0005）升0.44%，折合報76.85元；建行（0939）跌0.54%，折合報6.41元。

道期現跌0.076%；標期現跌0.13%；納期現跌0.15%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.73%。

VIX指數隔晚升9.09%或1.45點，報17.4點。

紐油現升0.32%或0.23美元，報71.22美元；布油現升0.27%或0.19美元，報73.99美元；金價現升0.01%或0.44美元，報2606.94美元；LME 銅期貨隔晚跌0.8%或72美元，報8910美元。比特幣現升0.35%或324.54美元，報92243.5美元；美國10年期債息現跌2%或0.0926厘，報4.5327厘。

今日焦點股份可留意：

3公司最快今日公布業績，包括，鴻盛昌資源（1850）、樺欣控股（1657）、黃河實業（0318）

越秀地產（0123）近22億人幣競得上海長寧區住宅地。

鄧成波家族旗下易通訊（8031）1500萬售虛交所VAX共6.8%股權，澳博前高層蘇樹輝等購入。

華南城（1668）再度延遲派發末期股息至明年底。

銀娛（0027）明年一月向員工派1個月酌情花紅。

運輸及物流局副秘書長換人，港鐵（0066）原替任董事改由葉海鷹出任。

黎嘉恩等申報不再為中國華星（0485）持股接管人。

當代置業（1107）：2023年至2026年票據的本金額及利息均未能如期支付。

秦港股份（3369）：今年計提離崗等退費用不超過2.1億元人幣。

人瑞人才（6919）透過配售引人博彥科技成股東，冀探索中國企業出海業務機遇。

平安資管增持郵儲行（1658）至5%。

瑞建（0983）委任羅康瑞子羅俊誠任執董兼副行政總裁。

其他報道

美債息回軟 金龍指數見逾三周低 道指跌418點 美股1月9日休市以悼念卡特

北水增持工行 減持信達