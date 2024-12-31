個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.69%，折合報413.17元；阿里巴巴（9988）跌1.09%，折合報81.62元；美團（3690）跌2.48%，折合報150.62元；匯控（0005）升0.44%，折合報76.85元；建行（0939）跌0.54%，折合報6.41元。

道期現跌0.076%；標期現跌0.13%；納期現跌0.15%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.73%。

VIX指數隔晚升9.09%或1.45點，報17.4點。

紐油現升0.32%或0.23美元，報71.22美元；布油現升0.27%或0.19美元，報73.99美元；金價現升0.01%或0.44美元，報2606.94美元；LME 銅期貨隔晚跌0.8%或72美元，報8910美元。比特幣現升0.35%或324.54美元，報92243.5美元；美國10年期債息現跌2%或0.0926厘，報4.5327厘。

今日焦點股份可留意：

3公司最快今日公布業績，包括，鴻盛昌資源（1850）、樺欣控股（1657）、黃河實業（0318）。

越秀地產（0123）近22億人幣競得上海長寧區住宅地。

鄧成波家族旗下易通訊（8031）1500萬售虛交所VAX共6.8%股權，澳博前高層蘇樹輝等購入。

華南城（1668）再度延遲派發末期股息至明年底。

銀娛（0027）明年一月向員工派1個月酌情花紅。

運輸及物流局副秘書長換人，港鐵（0066）原替任董事改由葉海鷹出任。

黎嘉恩等申報不再為中國華星（0485）持股接管人。

當代置業（1107）：2023年至2026年票據的本金額及利息均未能如期支付。

秦港股份（3369）：今年計提離崗等退費用不超過2.1億元人幣。

人瑞人才（6919）透過配售引人博彥科技成股東，冀探索中國企業出海業務機遇。

平安資管增持郵儲行（1658）至5%。

瑞建（0983）委任羅康瑞子羅俊誠任執董兼副行政總裁。

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