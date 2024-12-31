恒指今早低開38點或0.19%，報20003點，大市成交金額10億元；國指今早低開13點或0.2%，報7266點。恒生科技指數開市報4484點，跌0.36%。上升股份比例為6.06%，下跌為5.53%，無升跌為88.4%。