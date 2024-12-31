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恒指低開38點 升穿50天線 科指跌0.36% 理想跌2.6%

恒指今早低開38點或0.19%，報20003點，大市成交金額10億元；國指今早低開13點或0.2%，報7266點。恒生科技指數開市報4484點，跌0.36%。上升股份比例為6.06%，下跌為5.53%，無升跌為88.4%。

藍籌13隻升，40隻下跌，30隻無升跌。阿里健康（0241）升0.89%，報3.39元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌2.65%，報95.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，14隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.39元，升0.89%；跌幅最大的是理想（2015）開市報95.5元，跌2.65%。

恒指升穿50天線(20024.42點)。科指高於10天線(4464.55點)。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，鴻盛昌資源（1850）無成交，報0.122元。

樺欣控股（1657）無成交，報8.19元。

黃河實業（0318）無成交，報0.35元。

越秀地產（0123）近22億人幣競得上海長寧區住宅地。無成交，報5.06元。

鄧成波家族旗下易通訊（8031）1500萬售虛交所VAX共6.8%股權，澳博前高層蘇樹輝等購入。無成交，報0.235元。

華南城（1668）再度延遲派發末期股息至明年底。無成交，報0.179元。

銀娛（0027）明年一月向員工派1個月酌情花紅。開市報32.8元，跌0.15%。

運輸及物流局副秘書長換人，港鐵（0066）原替任董事改由葉海鷹出任。開市報27元，無升跌。

黎嘉恩等申報不再為中國華星（0485）持股接管人。無成交，報0.156元。

當代置業（1107）：2023年至2026年票據的本金額及利息均未能如期支付。停牌。

秦港股份（3369）：今年計提離崗等退費用不超過2.1億元人幣。無成交，報2元。

人瑞人才（6919）透過配售引人博彥科技成股東，冀探索中國企業出海業務機遇。無成交，報4.01元。

平安資管增持郵儲行（1658）至5%。開市報4.56元，跌0.22%。

瑞建（0983）委任羅康瑞子羅俊誠任執董兼副行政總裁。無成交，報0.485元。

破頂股表現

破頂股包括，瑞豐動力（2025）創上市新高，見3.2元，開市報3.2元，升3.56%；健康之路（2587）創上市新高，見10.92元，開市報10.92元，升2.44%；志道國際（1220）創52周高，見0.125元，開市報0.125元，升13.64%；大新銀行集團（2356）創52周高，見8.19元，開市報8.19元，升0.61%；遠大中國（2789）創52周高，見0.119元，開市報0.119元，升1.71%；中國光大銀行（6818）創52周高，見3.04元，開市報3.04元，升0.33%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見75.9元，開市報75.9元，升0.26%。

破底股方面

創52周低，和記電訊香港（0215）低見0.91元，開市報0.91元，跌1.09%。

異動股

上升異動股，包括，志道國際（1220）創52周高，見0.125元，開市報0.125元，升13.64%；文化傳信（0343）開市報0.21元，升10.53%；華商能源（0206）開市報0.173元，升8.12%；弘浩國際控股（8375）開市報4.3元，升6.17%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.104元，升6.12%；盈滙企業控股（2195）開市報0.07元，升6.06%；華聯國際（0969）開市報0.089元，升5.95%；建德國際控股（0865）開市報0.018元，升5.88%；宜明昂科－Ｂ（1541）開市報4.94元，升5.11%；科笛－Ｂ（2487）開市報6.69元，升4.86%。

下跌異動股，包括，亨鑫科技（1085）開市報1.12元，跌10.4%；萬咖壹聯（1762）開市報0.18元，跌9.55%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；全達電器集團控股（1750）平上市低位0.021元，開市報0.021元，跌8.7%；烯石電車新材料（6128）開市報0.045元，跌6.25%；環能國際（1102）開市報0.059元，跌4.84%；凱富善集團控股（8512）開市報0.24元，跌4%；中寶新材（2439）開市報0.245元，跌3.92%；博雅互動（0434）開市報4.4元，跌3.72%；壇金礦業（0621）開市報0.027元，跌3.57%；友誼時光（6820）開市報0.56元，跌3.45%。

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