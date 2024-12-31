非製造業商務活動當中，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等產業商務活動指數均升至60.0%以上高位景氣區間。受農曆新年假期臨近等因素影響，建築業重回擴張。建築業企業對近期行業發展信心增強。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，12月份製造業採購經理指數連續三個月位於擴張區間，非製造業商務活動指數明顯回升。三大指數均位於擴張區間，企業生產經營活動加快，中國經濟景氣水準延續回升向好態勢。

報告內容：

一、製造業採購經理指數維持擴張

12月份，宏觀政策組合效應持續顯現，製造業PMI為50.1%，連續三個月維持在臨界點以上。

（一）供需兩端繼續擴張。生產指數為52.1%，較上月下降0.3個百分點，新訂單指數為51.0%，較上月上升0.2個百分點，兩個指數皆持續高於臨界點，製造業生產及市場需求維持擴張。從業界來看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、通用設備、電氣機械器材等產業生產指數及新訂單指數均高於54.0%，相關產業產需增長較快；黑色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等產業兩個指數均低於臨界點，產需釋放相對不足。為滿足生產需求，企業加大採購力度，採購量指數為51.5%，較上月上升0.5個百分點，連續兩個月擴張。

（二）大中型企業PMI高於臨界點。大型企業PMI為50.5%，較上月下降0.4個百分點，今年以來持續位於臨界點以上，對製造業支撐作用明顯；中型企業PMI為50.7%，較上月上升0.7個百分點，8個月以來首次升至擴張區間；小型企業PMI為48.5%，較上月下降0.6個百分點，景氣度有回落。

（三）部分重點產業維持擴張。從重點產業來看，在消費品以舊換新政策以及傳統節慶臨近等因素的帶動下，相關產業擴張步伐加快，消費品產業PMI為51.4%，較上月上升0.6個百分點；裝備製造業PMI為50.6%，連續5個月位於擴張區間，持續較快發展；高耗能產業PMI為48.8%，較上月下降0.4個百分點，景氣水準回落。

（四）價格整體回落。主要原物料購進物價指數及出廠物價指數分別為48.2%及46.7%，較上月下降1.6及1.0個百分點，製造業市場物價整體水準下降。

二、非製造業商務活動指數明顯回升

12月份，非製造業商務活動指數為52.2%，較上月上升2.2個百分點，非製造業景氣水準明顯提升。

（一）服務業回升向好。服務業商務活動指數為52.0%，較上月上升1.9個百分點，為4月以來高點，服務業擴張步伐加快。從業界情况來看，在調查的21個產業中有17個商務活動指數高於上月，產業景氣度普遍回升。其中，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等產業商務活動指數均升至60.0%以上高位景氣區間，業務總量維持較快增長；居民服務等產業商務活動指數較上月回落。從市場預期來看，業務活動預期指數為57.6%，較上月上升0.3個百分點，服務業企業對市場恢復發展預期穩中有升。

（二）建築業重回擴張。受春節假期臨近等因素影響，部分企業搶先施工進度，建築業商務活動指數為53.2%，較上月上升3.5個百分點。從市場需求來看，新訂單指數為51.4%，今年以來首度升至擴張區間，建築業企業新簽訂合約量增加。從市場預期來看，業務活動預期指數為57.1%，較上月上升1.5個百分點，連續三個月回升，顯示建築業企業對近期行業發展信心增強。

三、綜合PMI產出指數擴張加快

12月份，綜合PMI產出指數為52.2%，較上月上升1.4個百分點，顯示我國企業生產經營活動整體擴張加快。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為52.1%及52.2%。

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