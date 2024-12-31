該股目前報59.4元，跌4.9%，暫成交5.24億元。該股去年底以每股90元掛牌，在上市之初亦曾有風光時刻，在今年3月股價曾升至328元水平，較2023年12月底招股價每股90元高出2.6倍。

然而，隨着大批限售股出籠，市場對優必選的股份供應增加的憂慮有增無減。公司包括分別在今年8月、10月及11月，三度連環配售1348股新H股，共籌10.82億元。而優必選最後一次於11月底完成配股後，亦只承諾30日內不增發新股，令市場注視公司抽水行動會否陸續有來。

優必選周日公布，主席、執行董事兼首席執行官周劍與包括董事熊友軍、夏佐全在內的多名一致行動人終止一致行動方協議。雖然周劍自願向公司承諾將其在公司持有7040萬股H股鎖定一年，不以任何方式減持，但優必選昨仍瀉逾三成，由開市的91.3元開始下跌，曾低見61.5元，見上市後新低，收市跌31.6%，報62.45元，成交額22.9億元。

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