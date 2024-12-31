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趙薇自稱與黃有龍已離婚多年 惟仍透過「配偶權益」持順龍股份

趙薇日前自爆與黃有龍已離婚多年，不過，據港交所權益披露顯示，趙薇於黃有龍持有順龍控股（0361）的67.5%股權中，仍有「配偶權益」。

黃有龍於2022年12月30日最後一次在港交所申報權益，當時他報稱持有35.11億股順龍好倉，相當於67.5%股權，同日趙薇亦申報於順龍持有35.11億股好倉「配偶權益」。趙黃二人其後一直未有就持股更新資料，於今年1月22日，安永企業財務服務的蘇潔儀及劉韻文申報，以共同及個別接管人身份接管順龍35.11億股好倉。

順龍控股在今年9月刊發的2024年中期報告則顯示，趙薇為黃有龍的配偶，因此，趙薇被視作擁有由黃有龍所擁有權益之股份之權益。

48歲內地女星趙薇與內地富商黃有龍2008年結婚，2010年誕下女兒，惟黃有龍近年屢傳欠債，早前被一間海外註冊公司入稟高等法院追討逾7.5億元。

趙薇於本月28日突然在微博發文宣布跟黃有龍離婚，她說：「我多年前已正式與黄先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道。謝謝大家。」

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