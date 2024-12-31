港元現報7.7639元升值25點子，曾貶值最多5點子，報7.7669元，亦曾升值最多45點子，報7.7619元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為457.52億元，較再上一日增0.06億元，總結餘是12月20日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌85.73點子至5.64631%，是12月27日後最低；1星期HIBOR跌100.52點子至5.09488%，是12月24日後最低；2星期HIBOR跌32.89點子至4.88119%，是12月23日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.37083%，是12月30日後最低；6個月期HIBOR跌1.64點子至4.2%，是12月27日後最低；12個月期HIBOR跌1.54點子至4.2%，是12月27日後最低。

美元指數現報107.963貶值0.167點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3758%，終止單日收窄，利差是2024年10月08日後最窄，當日差距為-0.346%。

對上一次終止單日收窄，是2024年12月16日，當日利差報-0.4874%。

其他報道

金管局連續兩日透過貼現窗拆借資金 港元回軟 曾升值穿7.76

趙薇自稱與黃有龍已離婚多年 惟仍透過「配偶權益」順龍股份

微醫提交香港IPO申請文件

奇富科技明年擬回購最多4.5億美元 今年已回購3.5億美元

匯舸環保IPO 入場費4020.14元

優必選未止跌 曾挫一成續創上市新低

新吉奧房車IPO 入場費3313.08元

內地12月製造業PMI降至50.1 遜預期 非製造業升至52.2 勝預期 創9個月高

Ａ股三大指數輕微低開 人行今展1577億逆回購

恒指低開38點 升穿50天線 科指跌0.36% 理想跌2.6%

諾輝健康委任姚納新為主席及首席執行 罷免朱葉青執董職位

布魯可IPO 入場費18287.59元

賽目科技IPO 入場費3636.31元

海螺材料科技IPO 入場費3333.28元

港股ADR跌100點 夜期低水57點 港股半日市

美債息回軟 金龍指數見逾三周低 道指跌418點 美股1月9日休市以悼念卡特

北水增持工行 減持信達