港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止9連升，跌1.35點子至4.57941%，是12月24日後最低，當日報4.53952%。對上一次終止9連升是12月13日，當日拆息報4.47238%。
港元現報7.7639元升值25點子，曾貶值最多5點子，報7.7669元，亦曾升值最多45點子，報7.7619元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為457.52億元，較再上一日增0.06億元，總結餘是12月20日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌85.73點子至5.64631%，是12月27日後最低；1星期HIBOR跌100.52點子至5.09488%，是12月24日後最低；2星期HIBOR跌32.89點子至4.88119%，是12月23日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.37083%，是12月30日後最低；6個月期HIBOR跌1.64點子至4.2%，是12月27日後最低；12個月期HIBOR跌1.54點子至4.2%，是12月27日後最低。
美元指數現報107.963貶值0.167點或0.15%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3758%，終止單日收窄，利差是2024年10月08日後最窄，當日差距為-0.346%。
對上一次終止單日收窄，是2024年12月16日，當日利差報-0.4874%。
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