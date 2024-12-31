全月計，港股三大指數均向上，升幅為9月後最大，小米（1810）累升24.32%，是三大指數中升幅最大的股份。

全年計，三大指數同樣上升，恒指全年累升17.67%或3012點，升幅是2017年後最大。國指全年累升26.37%或1521點，升幅是2009年後最大。科指全年累升18.7%或703點，升幅是2020年後最大。三大指數全年表現最佳的同樣是小米（1810），累升121.15%

恒指今早低開38點，高位升138點，低位跌38點，高低波幅177點。上升股份比例為32.34%，下跌為26.43%，無升跌為41.22%。

恒指收市升18點或0.09%，報20059點，大市成交金額745億元，較上日減少45.72%，是9月17日630.78億元成交後最少；國指升9點或0.13%，報7289點。恒生科技指數收報4468點，跌0.72%。

藍籌股成交金額359.46億元，佔大市成交48.24%；科指成份股成交金額204.2億元，佔大市成交27.4%；國指成份股成交金額322.15億元，佔大市成交43.24%。

24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.98%，至47.77億元，佔大市成交6.41%。牛熊證成交金額28.55億元，減少26.56%；窩輪成交金額19.22億元，減少34.52%。

藍籌44隻升，31隻下跌，8隻無升跌。神華（1088） 升3.07%，收報33.6元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌4.23%，收報93.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報27.5元，升2.61%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報21.65元，跌4.42%。

恒指升穿50天線(20025.55點)。科指跌穿20天線(4477.63點)、50天線(4469.85點)。

北水南下合計淨流入64.41億元，較上日減少12.38%，淨流入金額是12月24日後最少，當日報52.27億元。北水連續第9日流入，累計流入564.37億元，對上一次連續9日淨流入是11月26日。北水本月累計流入954.49億元，按月減少23.65%，，金額是10月後新低，連續第18個月流入。

港股三大指數即日表現

恒指曾升最多0.69%，是12月24日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見20180.4點，是12月30日20193.09點後最高。今日收市報20059.95點，是12月27日後收市新高，當日報20090.46點。

科指曾跌最多0.72%，是12月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.19%。低見4468.11點，是12月24日4459.54點後最低。今日收市報4468.11點，是12月23日後收市新低，當日報4457.85點。連跌2日，累計跌70.48點，對上一次連跌2日是12月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月16日。

國指曾升最多0.77%，是12月24日後最大升幅，當日升幅為1.64%。高見7336.59點，是12月30日7348.72點後最高。今日收市報7289.89點，是12月27日後收市新高，當日報7305.36點。

1個月表現

恒指本月累升3.28%或636點，升幅是9月後最大，當時收市升幅為17.48%；本月表現最佳的是小米（1810），累升24.32%，其次為中芯國際（0981）及比亞迪電子（0285），分別升22.31%及21.71%。而表現最差的是快手（1024），累跌14.21%，其次為翰森製藥（3692）及美團（3690），分別跌10.47%及10.08%。

國指本月累升4.94%或343點，升幅是9月後最大，當時收市升幅為18.62%；本月表現最佳的是小米（1810），累升24.32%，其次為中芯國際（0981）及工商銀行（1398），分別升22.31%及14.25%。而表現最差的是快手（1024），累跌14.21%，其次為美團（3690）及中海外（0688），分別跌10.08%及7.05%。

科指本月累升2.63%或114點，升幅是9月後最大，當時收市升幅為33.45%；本月表現最佳的是小米（1810），累升24.32%，其次為中芯國際（0981）及東方甄選（1797），分別升22.31%及22.15%。而表現最差的是快手（1024），累跌14.21%，其次為閱文（0772）及美團（3690），分別跌10.95%及10.08%。

12個月表現

恒指全年累升17.67%或3012點，升幅是2017年後最大，當時收市升幅為35.99%；全年表現最佳的是小米（1810），累升121.15%，其次為攜程（9961）及美團（3690），分別升94.52%及85.23%。而表現最差的是百威（1876），累跌48.77%，其次為恒隆地產（0101）及周大福（1929），分別跌42.74%及42.08%。

國指全年累升26.37%或1521點，升幅是2009年後最大，當時收市升幅為62.12%；全年表現最佳的是小米（1810），累升121.15%，其次為攜程（9961）及美團（3690），分別升94.52%及85.23%。而表現最差的是極兔速遞（1519），累跌61.25%，其次為理想（2015）及石藥（1093），分別跌36.13%及34.16%。

科指全年累升18.7%或703點，升幅是2020年後最大，當時收市升幅為78.71%；全年表現最佳的是小米（1810），累升121.15%，其次為攜程（9961）及美團（3690），分別升94.52%及85.23%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌52.72%，其次為理想（2015）及東方甄選（1797），分別跌36.13%及35.32%。

個股表現

趙薇自稱與黃有龍已離婚多年 惟仍透過「配偶權益」持順龍（0361）股份。收報0.04元，無升跌。

奇富科技（3660）明年擬回購最多4.5億美元 今年已回購3.5億美元。收報147.9元，跌0.07%。

優必選（9880）未止跌 曾挫一成續創上市新低。創上市新低，見54.6元，收報54.95元，跌12.01%。

諾輝健康（6606）委任姚納新為主席及首席執行 罷免朱葉青執董職位。停牌。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，鴻盛昌資源（1850）收報0.122元，無升跌。

樺欣控股（1657）收報8.19元，無升跌。

黃河實業（0318）收報0.35元，無升跌。

越秀地產（0123）近22億人幣競得上海長寧區住宅地。收報5.09元，升0.59%。

鄧成波家族旗下易通訊（8031）1500萬售虛交所VAX共6.8%股權，澳博前高層蘇樹輝等購入。收報0.235元，無升跌。

華南城（1668）再度延遲派發末期股息至明年底。收報0.18元，升0.56%。

銀娛（0027）明年一月向員工派1個月酌情花紅。收報33元，升0.46%。

運輸及物流局副秘書長換人，港鐵（0066）原替任董事改由葉海鷹出任。收報27.1元，升0.37%。

黎嘉恩等申報不再為中國華星（0485）持股接管人。收報0.156元，無升跌。

當代置業（1107）：2023年至2026年票據的本金額及利息均未能如期支付。停牌。

秦港股份（3369）：今年計提離崗等退費用不超過2.1億元人幣。收報2.01元，升0.5%。

人瑞人才（6919）透過配售引入博彥科技成股東，冀探索中國企業出海業務機遇。收報4.01元，無升跌。

平安資管增持郵儲行（1658）至5%。收報4.58元，升0.22%。

瑞建（0983）委任羅康瑞子羅俊誠任執董兼副行政總裁。收報0.53元，升9.28%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞豐動力（2025）創上市新高，見3.3元，收報3.18元，升2.91%；康耐特光學（2276）創上市新高，見24.9元，收報24.9元，升2.47%；經緯天地（2477）創上市新高，見6.62元，收報6.42元，跌0.31%；一脈陽光（2522）創上市新高，見72.8元，收報71元，升0.42%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見255元，收報241.2元，跌0.99%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見4.71元，收報4.64元，升14.57%；德益控股（9900）創上市新高，見10.6元，收報10.2元，升19.3%；佑駕創新（2431）創上市新高，見19.84元，收報19.66元，升1.34%；越疆科技（2432）創上市新高，見26.05元，收報23.7元，跌1.04%；健康之路（2587）創上市新高，見13.08元，收報13.08元，升22.7%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1082.3元，收報1082.3元，升0.05%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8381.35元，收報8381.35元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1164.35元，收報1164.35元，升0%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.35元，收報19.35元，升0.26%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1080.15元，收報1080.15元，升0.04%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見133.15元，收報133.15元，升0.23%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1076.05元，收報1076.05元，升0.08%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1051.1元，收報1051.1元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7883.45元，收報7883.45元，升0.13%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.53元，收報4.52元，升1.8%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.212元，升32.5%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見5.23元，收報5.21元，升0.77%；中國銀行（3988）創52周高，見4元，收報3.97元，升0.51%；匯控（0005）創52周高，見76.05元，收報75.8元，升0.13%；農業銀行（1288）創52周高，見4.49元，收報4.43元，升0.23%；交行（3328）創52周高，見6.47元，收報6.39元，跌0.16%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，COSMOPOL INT'L（0120）低見0.125元，收報0.135元，跌0.74%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.33元，收報0.42元，升15.07%；瑞浦蘭鈞（0666）低見11.22元，收報11.28元，跌1.74%；中國衛生集團（0673）低見0.246元，收報0.25元，跌5.66%；麗豐控股（1125）低見1.1元，收報1.11元，跌7.5%；華油能源（1251）低見0.123元，收報0.125元，無升跌；偉能集團（1608）低見0.15元，收報0.16元，升5.26%；力高集團（1622）低見0.197元，收報0.202元，升0.5%；德康農牧（2419）低見28.15元，收報28.15元，跌5.22%；友寶在線（2429）低見3.37元，收報3.38元，跌3.15%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.53元，收報1.53元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.41元，收報0.42元，跌2.33%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；中國星集團（0326）低見0.46元，收報0.5元，升4.17%；中國科創產業投資（0339）低見0.176元，收報0.199元，跌1%；謝瑞麟（0417）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；經濟日報集團（0423）低見0.74元，收報0.74元，跌1.33%；WKK INTL（0532）低見0.3元，收報0.3元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，建鵬控股（1722）創52周高，見0.5元，收報0.485元，升722.03%；通達宏泰（2363）收報0.38元，升38.18%；雲南水務（6839）收報0.228元，升36.53%；康華醫療（3689）收報2.44元，升35.56%；生活概念（8056）收報0.117元，升34.48%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.212元，升32.5%；艾迪康控股（9860）收報9.02元，升31.87%；飲食天王（環球）（8619）收報0.064元，升28%；泛遠國際（2516）收報0.98元，升27.27%；漢思能源（0554）收報0.3元，升27.12%。

下跌異動股，包括，東勝旅遊（0265）收報1.15元，跌54%；宏強控股（8262）收報0.023元，跌17.86%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.285元，收報0.231元，跌17.5%；中國天保集團（1427）收報0.229元，跌13.58%；十方控股（1831）收報0.064元，跌13.51%；奇士達（6918）收報0.151元，跌13.22%；築友智造科技（0726）收報0.087元，跌13%；世紀金花（0162）收報0.064元，跌12.33%；優必選（9880）創上市新低，見54.6元，收報54.95元，跌12.01%；尚晉國際控股（2528）收報0.22元，跌12%。

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