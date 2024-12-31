今次逾7億元及多達150項的債務清償協議，涉及的物業或車位分別位於西安、長沙、貴陽、江西、銀川、濟南、重慶、蘇州、合肥、大連、廣州等多個城市。

另外，萬科企業又向萬物雲轉讓從事園區運營管理及物業租賃的福科產業75%股權，初始代價為1.42億元。

萬物雲指，萬科企業存在貿易應收款項等與關聯方的結餘，經過各方公平磋商，各方同意由萬物雲旗下公司全資子公司深圳萬科物業服務向深圳萬科產業購買其持有的福科產業的75%股權，進而實現公司間接持有目標項目30%的權益。

股權轉讓下的目標項目30%權益，與集團租賃作總部大樓的規模佔目標項目比例相當。股權轉讓完成後，集團將自用上述對應資產，減少相應租賃成本的支付，還將降低公司應收賬款餘額，股權轉讓符合公司發展戰 略，對公司利益具有積極貢獻。

目標項目由福科產業、深圳天源迪科信息技術、諾德新材料、深圳市禾望電氣按照40%、20%、20%、20%的比例按份共有位於中國福田區梅林街道梅亭社區廣夏 路1號智能創科大廈01(S01、Y03)的所有權及其 對應土地的國有建設用地使用權。而福科產業目前由深圳市萬科產業發展及深圳市福田投資控股分別持股75%及25%。

此外，萬物雲旗下瀋陽樸寓又向萬科置業旗下永安置地收購其持有的位於瀋陽市鹿特丹萬科生活廣場項目，涉資1.5億元。同樣，今次萬科置業亦是以資產抵債，收購代價中的6300萬元將用於償還萬科企業及其直接、間接持股主體或關聯方對本公司的既存債務，收購代價須由瀋陽樸寓根 據資產收購協議項下約定的付款時間表向永安置地支付。

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