據美國媒體《The Information》報道，字節跳動創辦人之一張一鳴，近日一直與東南亞和其他海外地區的數據中心營運商談判，以便在明年Nvidia下一代Blackwell晶片上市時就能夠使用。

報道又指出，儘管美國政府已在2022年開始對包括字節跳動在內的中國企業限制人工智慧（AI）晶片的出口，但字節跳動仍然試圖透過一些「漏洞」來取得Nvidia的晶片，例如沒有直接將晶片運往中國，而是將它們存放在東南亞等地區的資料中心，因此從「技術上」並無違反美國的限制。

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