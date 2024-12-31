外媒報道，抖音母公司字節跳動（ByteDance）計劃在2025年斥資最多70億美元向Nvidia（輝達）購買晶片，以拓展人工智能（AI）業務。內地傳媒則引述字節跳動發言人回應，上述涉及購買輝達晶片的訊息不實。
據美國媒體《The Information》報道，字節跳動創辦人之一張一鳴，近日一直與東南亞和其他海外地區的數據中心營運商談判，以便在明年Nvidia下一代Blackwell晶片上市時就能夠使用。
報道又指出，儘管美國政府已在2022年開始對包括字節跳動在內的中國企業限制人工智慧（AI）晶片的出口，但字節跳動仍然試圖透過一些「漏洞」來取得Nvidia的晶片，例如沒有直接將晶片運往中國，而是將它們存放在東南亞等地區的資料中心，因此從「技術上」並無違反美國的限制。
其他報道
恒指收市升18點 全年升17% 7年最大升幅 小米全年升1.2倍 冠絕指數股
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 隔夜息跌85點子 貨幣總結餘一周高
金管局連續兩日透過貼現窗拆借資金 港元回軟 曾升值穿7.76
內地12月製造業PMI降至50.1 遜預期 非製造業升至52.2 勝預期 創9個月高
恒指低開38點 升穿50天線 科指跌0.36% 理想跌2.6%