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人行再推SFISF 擴大參與機構 料不少於500億元

人行10月啟動證券、基金、保險公司互換便利操作（SFISF）後，今發公告稱將開展第二次SFISF，中證監亦發公告稱擴大參與機構，而人行旗下金融時報報道，預計第二次操作量將不少於500億元。

人行公告稱，為支持資本市場健康穩定發展，央行將於近期開展第二次SFISF，互換期限1年，可視情展期，面向符合條件的證券、基金、保險公司開展操作。互換費率由參與機構招投標確定，即日起接受機構申報。

中證監公布，在人行在首批20間參與機構基礎上，根據分類評價、合規風控等條件增選了20間參與機構，形成40間備選機構池；每批次操作時，根據意向參與規模篩選出20間左右的機構參與人行招標操作。目前，第二次互換便利操作的各項準備工作就緒，今天開始操作。

中證監要求相關機構充分發揮專業投資能力，加強合規風控管理，有效發揮穩市貨幣政策工具功能，加強和改善市場預期管理。

中證監稱，截至目前，證券、基金公司互換便利首次操作500億元已全部落地，實際投放超過90%。

金融時報報道，第二次操作將新增多間證券、基金公司及5家頭部保險機構，預計第二次操作量將不少於500億元。

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