惟她提到，參與基金互認計劃仍有部分要求，令國際基金公司卻步。

黃王慈明解釋，納入互認基金計劃下的基金，需要為於香港註冊為國際基金公司一直卻步的原因，並不納入考慮當中。因國際基金公司特設一隻香港註冊基金，但該基金除香港市場外、能認購的其他市場並不多。另國際基金公司為互認基金計劃成立基金，亦有多個部署工作去，如成立的基金需去儲年期要求，以及壯大基金的資產規模到一定程度等。

對於國際基金公司於市場及基金規模的憂慮，黃王慈明亦引述證監會（SFC）季報內的互認基金數據指，其認購額於過去亦有增長。據證監會數據顯示，截至今年9月底的半年間，北上的互認基金認購額為173.5億元（人民幣，下同），較去年同期增1.9倍。

是次互認基金修訂內容包括互認基金於對方市場銷售佔總資產比例上限由50%放寬至80%，允許香港互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關連機構等。黃王慈明上述兩項針對業界主要痛點。

事實上，她提到有個別基金公司，於今年已觸動總資產比例上限50%的限制、而需暫停銷售，而優化後將大大提升北上基金的銷售潛力。另她亦提到，與業界討論時亦提出盼可完全撤銷其比例限制。

其他報道

據報內地公務員大幅加薪 以促進消費支出

奇瑞據報增聘摩通 為子公司安排香港IPO

人行再推SFISF 擴大參與機構 料不少於500億元

習近平：2024年GDP增長5%左右 順利完成目標

周大福創建據報尋求出售約20億美元中國收費公路資產 正與越秀洽商

騰邦控股將於1月3日起除牌

太古：出售柬埔寨可口可樂裝瓶業務少數權益交割已完成

華晨中國出資7億伙TCL組合營 拓開發及製造智能座艙及顯示器組件業務

字節跳動否認明年擬斥70億美元購買Nvidia的AI晶片

半日沽空金額增53% 騰訊沽空增2倍

恒指收市升18點 全年升17% 7年最大升幅 小米全年升1.2倍 冠絕指數股

萬科企業轉讓福田商廈、瀋陽商場等予萬物雲 以抵債近9億人幣

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 隔夜息跌85點子 貨幣總結餘一周高

金管局連續兩日透過貼現窗拆借資金 港元回軟 曾升值穿7.76

趙薇自稱與黃有龍已離婚多年 惟仍透過「配偶權益」持順龍股份

微醫提交香港IPO申請文件

奇富科技明年擬回購最多4.5億美元 今年已回購3.5億美元

匯舸環保IPO 入場費4020.14元

優必選未止跌 曾挫一成續創上市新低

新吉奧房車IPO 入場費3313.08元

內地12月製造業PMI降至50.1 遜預期 非製造業升至52.2 勝預期 創9個月高