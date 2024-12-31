優化內地及香港基金互認安排將於明年1月1日正式實施。香港基金公會行政總裁黃王慈明表示，隨著是次優化後將激勵更多基金公司，參與予基金互認計劃當中，她更提到過往對基金互認計劃完全沒有興趣的基金公司，因是此優化措施推出後，現重新審視及部署，並考慮成立基金以參與予計劃，當中包括國際基金公司。
惟她提到，參與基金互認計劃仍有部分要求，令國際基金公司卻步。
黃王慈明解釋，納入互認基金計劃下的基金，需要為於香港註冊為國際基金公司一直卻步的原因，並不納入考慮當中。因國際基金公司特設一隻香港註冊基金，但該基金除香港市場外、能認購的其他市場並不多。另國際基金公司為互認基金計劃成立基金，亦有多個部署工作去，如成立的基金需去儲年期要求，以及壯大基金的資產規模到一定程度等。
對於國際基金公司於市場及基金規模的憂慮，黃王慈明亦引述證監會（SFC）季報內的互認基金數據指，其認購額於過去亦有增長。據證監會數據顯示，截至今年9月底的半年間，北上的互認基金認購額為173.5億元（人民幣，下同），較去年同期增1.9倍。
是次互認基金修訂內容包括互認基金於對方市場銷售佔總資產比例上限由50%放寬至80%，允許香港互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關連機構等。黃王慈明上述兩項針對業界主要痛點。
事實上，她提到有個別基金公司，於今年已觸動總資產比例上限50%的限制、而需暫停銷售，而優化後將大大提升北上基金的銷售潛力。另她亦提到，與業界討論時亦提出盼可完全撤銷其比例限制。
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