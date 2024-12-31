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五澳門博企農曆年前後發花紅、津貼或獎金  金沙明年3月加薪

元旦將至，在銀河娛樂（0027）日前宣布將於1月22日發放酌情花紅後，餘下五家澳門博彩企業陸續宣布發放酌情獎金、特別津貼或花紅，全部相當於一個月薪酬。新濠博亞（美：MLCO）、美高梅中國（2282）、永利澳門（1128）、金沙中國（1928）及澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合，均相繼作出宣布。

新濠博亞指，將於農曆新年前向所有合資格澳門和香港非管理層員工，發放1個月酌情獎金。主席兼行政總裁何猷龍表示，藉此肯定員工過去一年的辛勤工作和支持，感謝員工對公司的忠誠、付出與努力。

美高梅發放相當於1個月薪酬的非經常性花紅，則會在農曆新年前後發放，料約95%成員受惠。至於永利澳門則會於1月21日發放特別津貼，料將有98%員工受惠。

另澳娛綜合則會向員工發放特別酌情獎金，該公司常務董事何超鳳指，公司在業務上得到穩步提升，旅離不開每一位團隊成員努力付出。

金沙中國亦將於2025年1月27日向合資格非管理層員工，發放相等於一個月薪酬的績效獎金，並在明年3月1日起加薪，其料將惠及近99%員工。

銀娛宣布，將註銷按現行計劃授出的高價認股權及替代股份獎勵，涉及2678.67萬份認股權，行使價由43.75元至57.7元，以換取根據去年5月22日採納之股份獎勵計劃將向承授人授出新的股份獎勵。新授出的替代股份獎勵逾328.33萬份，行使價32.85元，並在未來兩個年底歸屬。同時其亦授出行使價為34.08元的6年期認股權，及三年歸屬期，接納價1元的645.42萬份股份獎勵。

銀娛今日收市報33元，較新的替代股份獎勵行使價有輕微溢價0.5%，並較6年期認股證有輕微折讓3.2%。集團主席呂耀東獲76.68萬份替代股份獎勵及149.22萬份股份獎勵。

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